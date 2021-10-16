Antalya'da bulundu! En eskisi 2700 yıllık
Son dakika haberine göre: Antalya kıyılarında farklı yüzyıllarda aynı kaderi paylaşan, en eskisi 2700 yıllık 8 gemi batığı bulundu. Antalya'nın batısında rüzgara göre ters akıntılarıyla bilinen boğazın, batıklarla birlikte Tunç Çağı'na ait çapaların da bulunmasıyla, Akdeniz'in en hareketli deniz ticaret yolu üzerinde 5 bin yıl öncesinde gemilerin korkulu rüyası olduğu ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 16.10.2021
10:45 Güncelleme Tarihi: 16.10.2021
10:45
Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Başkanı Doç. Dr. Hakan Öniz, Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle 2021 yılında Antalya'dan Mersin'e kadar olan kıyılarda 4 ay süren arkeolojik su altı çalışmalarında, en eskisi 2700 yıllık 33 gemi batığı bulduklarını belirtti.
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2500, 2400, 2000 ve 1000 yıllık batıkların çoğunun yüklerinin amforalar içerisinde zeytinyağı, şarap, kurutulmuş et ve balık, bakliyat olduğunu kaydeden Doç. Dr. Öniz, 33 batık arasında altı farklı boy ve formda tabak ile kiremit taşıyan 2 batık da bulunduğunu açıkladı.
Tespit edilen batıklardan 8'inin bulunduğu bölgenin önemine dikkat çeken Doç. Dr. Öniz, Antalya'nın batısındaki bu bölgenin, batıklar ve Tunç Çağı'na ait çapaların ışığında, 5 bin yıldır gemicilerin korkulu rüyası olduğunun ortaya çıktığını söyledi.
DENİZ TİCARET YOLU ÜZERİNDE ANTALYA'DAKİ TEHLİKELİ BOĞAZ
2021 yılında Antalya'dan Mersin'e kadar olan bölgedeki su altı arkeoloji çalışmalarında tespit ettikleri 33 gemi batığının birbirine yakın bölgelerde bulunduğunu belirten Öniz, 8 batığın bulunduğu yerin ise Antik Çağ'da Akdeniz'in en hareketli deniz ticaret yolu üzerinde, ters akıntıları ve rüzgarıyla meşhur bir boğaz olduğunu ifade etti.
Antalya'nın batısındaki bu boğazda geçmiş yıllarda tespit ettikleri batıklarla birlikte 20 batık bulunduğunu anlatan Doç. Dr. Öniz, "Bölgede batıklarla birlikte Tunç Çağı'na ait 5 bin yıllık çapalar tespit ettik. Buradan anlıyoruz ki 5 bin yıl öncesinde gemilerin korkulu rüyası olan boğaz, aslında fırtınalardan güvenli bölgeye kaçmak isteyen gemilerin geçmek zorunda oldukları bir boğaz. Antik dönemdeki en hareketli ticaretin yapıldığı Akdeniz'de maalesef bu boğaz fırtınadan kaçıp güvenli bölgeye ulaşmak isteyen gemilerin sonunu getirmiş. Bu gemiler farklı yüzyıllarda aynı kaderi paylaşmış" dedi.