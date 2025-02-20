Bugün hangi illerde okullar kar tatili edildi? 20 Şubat Perşembe okul var mı, yok mu?

Hakkari'de Eğitime Ara Verildi
Hakkari Valiliği, il genelinde devam eden kar yağışının 20 Şubat'ta etkisini artırmasının beklendiğini açıkladı. Bu nedenle, yükseköğretim kurumları, özel kreşler ve anaokulları hariç tüm resmi ve özel okullarda eğitim öğretime ara verildi. Ayrıca, kamu kurumlarında görevli 8 yaşından küçük çocuğu olan kadınlar ile hamile ve engelli personel idari izinli sayılacak.
Gümüşhane'de Kar Yağışı Nedeniyle Okullar Tatil
Gümüşhane'de, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları doğrultusunda, il genelinde devam eden kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle 20 Şubat'ta eğitime ara verildi. Kentteki tüm okullarda eğitim faaliyetlerine bir gün süreyle ara verilmesi kararlaştırıldı. Ayrıca, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de izinli sayılacağı belirtildi.
Siirt'in Bazı İlçelerinde Taşımalı Eğitime Ara
Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Baykan, Pervari ve Şirvan ilçelerindeki taşımalı eğitimin 20 Şubat'ta kar yağışı nedeniyle durdurulacağını duyurdu. Olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle okullara ulaşımda sıkıntılar yaşanabileceği uyarısı yapıldı. Yetkililer, vatandaşları trafik kurallarına uymaları ve dikkatli olmaları konusunda bilgilendirdi.
Ordu'da Kar Tatili
Ordu Valiliği, iç kesimlerde yoğun kar yağışının devam ettiğini ve buzlanma riskine karşı çeşitli ilçelerde eğitime ara verildiğini açıkladı. 20 Şubat tarihinde, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz ve diğer bazı ilçelerde eğitim öğretim durduruldu. Hamile ve engelli kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı bildirildi.