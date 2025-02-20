Yaşam

Bugün hangi illerde okullar kar tatili edildi? 20 Şubat Perşembe okul var mı, yok mu?

Marmara Bölgesi başta olmak üzere Türkiye'nin birçok bölgesinde etkili olan yoğun kar yağışı, öğrenciler ve veliler tarafından "20 Şubat 2025 Perşembe günü okullar tatil mi?" sorusunu gündeme getirdi. Özellikle İstanbul'da kar yağışının şiddetini artırmasıyla gözler Valilikten gelecek açıklamaya çevrildi. İstanbul Valisi Davut Gül'den gelen resmi duyuru, eğitimde kar tatili olup olmayacağı konusuna açıklık getirdi. İşte 20 Şubat'a ilişkin son dakika gelişmeleri...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bugün hangi illerde okullar kar tatili edildi? 20 Şubat Perşembe okul var mı, yok mu?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Altay kar fırtınası, yurdun pek çok bölgesinde etkisini göstermeye başladı. İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok il ve ilçede kar nedeniyle eğitimde aksama yaşandı. Öğrenciler ve veliler, Valilik tarafından yapılan açıklamaları takip ederek "bugün okullar tatil mi?" sorusuna yanıt buldu. Van, Ordu, Kocaeli, Samsun, Sakarya gibi iller, olumsuz hava koşullarından en çok etkilenen bölgeler arasında yer alırken, 20 Şubat Perşembe günü tatil edilen iller ve ilçelerle ilgili detaylar da duyuruldu.

EĞİTİME KAR ENGELİ
Bugün hangi illerde okullar kar tatili edildi? 20 Şubat Perşembe okul var mı, yok mu?

İstanbul Genelin Okullar Tatil İlan Edildi

Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın İstanbul genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildi. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadeler kaydedildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre ilimiz genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklenmektedir. Öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak 20 Şubat 2025 günü İstanbul genelinde tüm eğitim kurumlarında (anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde) eğitim-öğretime ara verilmiştir"

Bugün hangi illerde okullar kar tatili edildi? 20 Şubat Perşembe okul var mı, yok mu?

Erzurum'da Kar Engel Oldu, 5 İlçede Eğitime Ara Verildi

Erzurum'un Çat, Karayazı, Aşkale, Hınıs ve Narman ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi. Kaymakamlıklar, sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları açıklamalarda, 20 Şubat'ta eğitim öğretime ara verildiğini duyurdu. Ayrıca, Çat, Karayazı ve Hınıs ilçelerinde engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı belirtildi. Erzurum'da daha önce Aziziye, Palandöken, Yakutiye, İspir, Tortum ve Tekman ilçelerinde de tatil kararı alınmıştı.

Eskişehir'de Buzlanma ve Tipiye Karşı Önlem: Eğitime Ara

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle okullar tatil edildi. Kaymakamlık, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, ulaşımda yaşanabilecek riskler ve olumsuzluklara karşı 20 Şubat günü eğitime ara verileceğini duyurdu.

Bugün hangi illerde okullar kar tatili edildi? 20 Şubat Perşembe okul var mı, yok mu?

Elazığ'da Kar Yağışı Nedeniyle Eğitim Ara Verildi

Elazığ'da, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 20 Şubat'ta eğitime bir gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, tüm eğitim kurumlarında eğitimin durdurulacağı belirtilirken, kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile ve malul personellerin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Bingöl'de 5 İlçede Tatil, Taşımalı Eğitime Ara

Bingöl'de kar yağışı nedeniyle 5 ilçe, bir belde ve bir köyde okullar tatil edildi. Kent merkezi ve bazı ilçelerde ise taşımalı eğitime ara verildi. Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, Adaklı, Karlıova, Kiğı, Yayladere ve Yedisu ilçelerindeki okullarda, ayrıca Genç ve Solhan ilçelerindeki taşımalı eğitimde eğitime ara verildiği bildirildi.

Rize'de Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Eğitim Tatili

Rize'de, kar yağışının ve soğuk havanın etkisiyle 20 Şubat'ta tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildi. Valilik, eğitim öğretime ara verilmesi kararını alırken, engelli, hamile ve 8 yaş altı çocuğu bulunan annelere idari izin verileceğini açıkladı. Vali İhsan Selim Baydaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, öğrencilerine karla dinlenme fırsatı sunduklarını belirtti.

Bugün hangi illerde okullar kar tatili edildi? 20 Şubat Perşembe okul var mı, yok mu?

Sinop'ta Taşımalı Eğitime Ara Verildi

Sinop'ta, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde taşımalı eğitime ara verildi. Boyabat, Gerze, Dikmen ve Türkeli ilçelerindeki taşımalı eğitimde okullar tatil edilirken, öğrencilerin güvenliği için gerekli önlemler alındı.

Çorum'da Kar Yağışı Eğitimi Aksattı

Çorum'da da etkili olan kar yağışı, Mecitözü ve Alaca ilçelerinde eğitimi aksattı. Mecitözü ilçesinde tüm okullarda, Alaca ilçesinde ise taşımalı eğitimde 20 Şubat'ta eğitim öğretime ara verildi. Ayrıca, kreş ve anaokuluna çocukları devam eden kadın kamu çalışanları ile engelli ve hamile personellerin idari izinli sayılacağı belirtildi.

Bugün hangi illerde okullar kar tatili edildi? 20 Şubat Perşembe okul var mı, yok mu?

Samsun'da Kar Engeli: Birçok İlçede Eğitime Ara Verildi

Samsun'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Ladik ve Asarcık ilçelerinde 20 Şubat'ta eğitime ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, tüm resmi, özel ve örgün eğitim kurumlarında eğitimin durdurulduğunu açıkladı. Ayrıca, Yakakent, Salıpazarı, Ayvacık, Çarşamba, Canik, Tekkeköy, 19 Mayıs ve Alaçam ilçelerinde de taşımalı eğitim olan okullarda eğitime ara verileceği duyuruldu. Bu okulların listesi ise, Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün internet sitesinden öğrenilebilecek.

Bursa'da Taşımalı Eğitime Ara Verildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle taşımalı eğitime 20 Şubat'ta ara verildi. İnegöl Kaymakamlığı, taşımalı eğitimdeki öğrenciler için eğitimin iptal edildiğini duyurdu.

Bilecik'te Kar Engeli ve Taşımalı Eğitime Ara

Bilecik merkez ile Pazaryeri ve Bozüyük ilçelerinde 20 Şubat'ta kar yağışı ve aşırı buzlanma riski nedeniyle eğitime ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, eğitim öğretiminin bir gün süreyle durdurulduğu, Osmaneli ilçesindeki taşımalı eğitimde ise eğitime ara verileceği bildirildi. Ayrıca, engelli, hamile ve kronik rahatsızlıkları bulunan kamu görevlilerinin idari izinli sayılacağı belirtildi.

Bugün hangi illerde okullar kar tatili edildi? 20 Şubat Perşembe okul var mı, yok mu?

Kastamonu'da Taşımalı Eğitime Ara

Kastamonu'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kent merkezi ile İnebolu ilçesinde taşımalı eğitime 20 Şubat'ta ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, bu durumun öğrencilerin güvenliği için alındığı ve eğitimin bir gün süreyle iptal edildiği kaydedildi.

Yalova'da Taşımalı Eğitime Ara Verildi

Yalova merkez ile Termal, Çiftlikköy ve Altınova ilçelerinde, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime ara verildi. Yalova Valiliği, bu ilçelerdeki taşımalı eğitim gören öğrencilerin 20 Şubat'ta eğitime katılamayacağını açıkladı. Ayrıca, kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile ve kronik rahatsızlıkları bulunan personellerin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

Bugün hangi illerde okullar kar tatili edildi? 20 Şubat Perşembe okul var mı, yok mu?

Tokat'ın Reşadiye İlçesinde Taşımalı Eğitime Ara

kat'ın Reşadiye ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime 20 Şubat'ta bir gün ara verildi. Reşadiye Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, ilçe genelindeki olumsuz hava şartlarının etkili olduğu belirtilerek, taşımalı eğitim sistemine ara verildiği duyuruldu.

Çanakkale'de Taşımalı Eğitime Ara Verildi

Çanakkale'nin Çan, Yenice, Biga ilçeleri ve Terzialan beldesinde, aşırı kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle taşımalı eğitime 20 Şubat'ta ara verildi. Kaymakamlıklardan yapılan açıklamalarda, bu ilçelerde ve beldede taşımalı eğitim gören öğrencilerin eğitimine ara verileceği, diğer öğrencilerin ise eğitimlerine devam edeceği bildirildi.

Bitlis'te Kar Yağışı Nedeniyle Eğitim Durduruldu

Bitlis genelinde, 20 Şubat'ta kar yağışının etkisiyle eğitim öğretime bir gün ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kar yağışının gece boyunca devam etmesi ve sabah saatlerinde buzlanma riski oluşturması nedeniyle tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği belirtildi. Ayrıca, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Bugün hangi illerde okullar kar tatili edildi? 20 Şubat Perşembe okul var mı, yok mu?

Sakarya'da İki Gün Boyunca Eğitim Durdu

Sakarya'da, kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle 20 ve 21 Şubat'ta eğitime ara verildi. Valilik açıklamasında, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar doğrultusunda il genelindeki kreşler, anaokulları, okullar ve mesleki eğitim merkezlerinin tatil olduğu belirtildi. Ayrıca, çocukları kreşe veya anaokuluna devam eden kadın kamu çalışanları, engelli ve hamile personellerin de idari izinli sayılacağı duyuruldu.

Trabzon ve Artvin'de Eğitime Kar Engeli

Trabzon il genelinde, 20 ve 21 Şubat tarihlerinde eğitime ara verildi. Trabzon Valiliği, kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle öğrencilerin güvenliği için eğitim öğretime iki gün süreyle ara verildiğini açıkladı. Artvin'in Şavşat ilçesinde ise kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Şavşat Kaymakamlığı, kar ve buzlanma nedeniyle ilçedeki eğitim kurumlarında 20 Şubat'ta eğitime ara verileceğini belirtti.

Kars ve Erzincan'da Eğitim Durdu

Kars'ta da kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 20 Şubat'ta bir gün ara verildi. Kars Valiliği, buzlanma riski ve olumsuz hava koşullarının devam etmesi nedeniyle tüm eğitim kurumlarında eğitimin durdurulduğunu duyurdu. Benzer bir karar Erzincan'da da alındı. Erzincan'da, 20 Şubat'ta kar yağışının etkili olması ve buzlanma riski nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verildiği açıklandı.

Bugün hangi illerde okullar kar tatili edildi? 20 Şubat Perşembe okul var mı, yok mu?

Ağrı'da Eğitime 1 Gün Ara Verildi

Ağrı'da yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle 20 Şubat'ta tüm okullar, kreşler, Kur'an kursları ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime ara verildi. Ağrı Valisi Mustafa Koç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hamile ve engelli kamu çalışanları, çocuğu kreşe giden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personelin de idari izinli sayılacağını belirtti.

Ankara'da Eğitime Ara Verilmeyecek

Başkent Ankara'da ise kar yağışının azalması ve gece saat 24:00 itibarıyla yağışın durması beklendiği için eğitime ara verilmeyeceği açıklandı. Vali Vasip Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, araç sürücülerinin dikkatli ve tedbirli olmalarını tavsiye etti.

Kırklareli'nin Demirköy İlçesinde Eğitime Ara

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde de kar yağışı nedeniyle 20 Şubat'ta eğitime ara verildi. Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı duyuruldu.

Van'ın Bahçesaray İlçesinde Eğitime Ara Verildi

Van'ın Bahçesaray ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 20 Şubat'ta eğitime ara verildi. Kaymakamlık, ilçede olumsuz hava koşullarının devam ettiğini ve eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiğini belirtti. Ayrıca, hamile ve engelli kamu personelinin idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Bugün hangi illerde okullar kar tatili edildi? 20 Şubat Perşembe okul var mı, yok mu?

Yozgat Kent Merkezinde Eğitime Ara

Yozgat'ta da olumsuz hava koşulları nedeniyle 20 Şubat'ta eğitime ara verildi. Kentte don ve buzlanma riskinin artması beklendiği için tüm resmi, özel okullar ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime ara verildiği açıklandı. Kamu kurumlarında görevli hamile, engelli ve kronik rahatsızlıkları olan personelin de idari izinli olacağı bildirildi.

Ardahan'da Eğitime Kar Engeli

Ardahan'da da kar yağışı ve tipi nedeniyle 20 Şubat'ta eğitime ara verildi. Posof ilçesi haricinde tüm ilçelerde eğitimin durdurulacağı duyuruldu. Ayrıca, hamile ve engelli kamu personeli de aynı gün idari izinli sayılacak.

Kocaeli'de Eğitime 2 Gün Ara Verildi

Kocaeli'de, kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 20 ve 21 Şubat tarihlerinde eğitime ara verildi. Valilik, resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiğini açıkladı. Ayrıca, kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personel ile kreşe giden çocuğu olan kadın personel de idari izinli sayılacak.

Erzincan Refahiye'de Eğitime Ara

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde de kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle 20 Şubat'ta eğitime ara verildi. Kaymakamlık, tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime ara verildiğini ve kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağını açıkladı.

Bayburt ve Giresun'da Eğitime Ara Verildi
Bayburt ve Giresun'da da kar yağışı nedeniyle tüm okullarda 20 Şubat'ta eğitime ara verildi. Bayburt Valiliği, yollarda buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzlukları dikkate alarak tatil kararı aldığını duyurdu. Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti de benzer şekilde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tüm okullarda eğitime ara verildiğini belirtti.

Bugün hangi illerde okullar kar tatili edildi? 20 Şubat Perşembe okul var mı, yok mu?

Hakkari'de Eğitime Ara Verildi

Hakkari Valiliği, il genelinde devam eden kar yağışının 20 Şubat'ta etkisini artırmasının beklendiğini açıkladı. Bu nedenle, yükseköğretim kurumları, özel kreşler ve anaokulları hariç tüm resmi ve özel okullarda eğitim öğretime ara verildi. Ayrıca, kamu kurumlarında görevli 8 yaşından küçük çocuğu olan kadınlar ile hamile ve engelli personel idari izinli sayılacak.

Gümüşhane'de Kar Yağışı Nedeniyle Okullar Tatil

Gümüşhane'de, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları doğrultusunda, il genelinde devam eden kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle 20 Şubat'ta eğitime ara verildi. Kentteki tüm okullarda eğitim faaliyetlerine bir gün süreyle ara verilmesi kararlaştırıldı. Ayrıca, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de izinli sayılacağı belirtildi.

Siirt'in Bazı İlçelerinde Taşımalı Eğitime Ara

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Baykan, Pervari ve Şirvan ilçelerindeki taşımalı eğitimin 20 Şubat'ta kar yağışı nedeniyle durdurulacağını duyurdu. Olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle okullara ulaşımda sıkıntılar yaşanabileceği uyarısı yapıldı. Yetkililer, vatandaşları trafik kurallarına uymaları ve dikkatli olmaları konusunda bilgilendirdi.

Ordu'da Kar Tatili

Ordu Valiliği, iç kesimlerde yoğun kar yağışının devam ettiğini ve buzlanma riskine karşı çeşitli ilçelerde eğitime ara verildiğini açıkladı. 20 Şubat tarihinde, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz ve diğer bazı ilçelerde eğitim öğretim durduruldu. Hamile ve engelli kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

Bugün hangi illerde okullar kar tatili edildi? 20 Şubat Perşembe okul var mı, yok mu?

Muş'ta Kar Tatili

Muş'ta da olumsuz hava koşulları nedeniyle 20 Şubat'ta eğitim öğretime ara verildi. Kentte etkisini sürdüren kar yağışı ve buzlanma tehlikesi, tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verilmesine sebep oldu. Üniversiteler hariç tüm okullar tatil edilirken, kamu kurumlarında görevli hamile ve engelli personel ile anaokulu ve kreşe giden çocukları olan kadın çalışanlar da idari izinli sayılacak.

Bugün hangi illerde okullar kar tatili edildi? 20 Şubat Perşembe okul var mı, yok mu?

Kırklareli'nin Kofçaz İlçesinde Taşımalı Eğitime Ara

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime ara verildi. İlçedeki okullarda eğitime ara verilmesi kararı, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkları önlemek amacıyla alındı. Aynı zamanda, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı duyuruldu.