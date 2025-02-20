Bugün hangi illerde okullar kar tatili edildi? 20 Şubat Perşembe okul var mı, yok mu?

Erzurum'da Kar Engel Oldu, 5 İlçede Eğitime Ara Verildi

Erzurum'un Çat, Karayazı, Aşkale, Hınıs ve Narman ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi. Kaymakamlıklar, sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları açıklamalarda, 20 Şubat'ta eğitim öğretime ara verildiğini duyurdu. Ayrıca, Çat, Karayazı ve Hınıs ilçelerinde engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı belirtildi. Erzurum'da daha önce Aziziye, Palandöken, Yakutiye, İspir, Tortum ve Tekman ilçelerinde de tatil kararı alınmıştı.

Eskişehir'de Buzlanma ve Tipiye Karşı Önlem: Eğitime Ara

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle okullar tatil edildi. Kaymakamlık, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, ulaşımda yaşanabilecek riskler ve olumsuzluklara karşı 20 Şubat günü eğitime ara verileceğini duyurdu.