Bugün Ankara'da kar var mı | Başkent güne böyle başladı! Her yanı sardı

Bugün Ankara'da kar var mı | Ankara'da yaşayanlar güne kar yağışıyla uyandı. Gece boyunca etkili olan kar yağışı nedeni ile sokaklar beyaza büründü. Kar yağışı özellikle Çankaya, Keçiören gibi ilçelerde etkisini gösterdi. Meteoroloji ayrıca yaptığı son dakika uyarısında; yurdun bazı kesimleri için yine kar yağışı uyarısında bulundu.

Giriş Tarihi: 24.12.2020 09:26 Güncelleme Tarihi: 24.12.2020 10:23 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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