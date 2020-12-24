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Gergedan ve bufalo arasında ölümüne savaş! Böylesini ilk kez göreceksiniz

Gergedan ve bufalo arasında ölümüne savaş! Böylesini ilk kez göreceksiniz... Vahşi doğada eşine az rastlanan bir olay yaşandı. Yırtıcı hayvanların av anlarını görüntülemek üzere bölgede bulunan belgesel yapımcıları, hayatlarının şokunu yaşadı. Dünyanın 'en sinirli' canlılarından biri olan gergedan ve bufalo, kozlarını paylaşmak için karşı karşıya geldi. Önce birbirlerini tartan ikili ardından, ölümüne bir savaşa başladı. İşte herkesi dehşete düşüren o anlar...

Giriş Tarihi: 24.12.2020 09:54 Güncelleme Tarihi: 24.12.2020 09:58
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Gergedan ve bufalo arasında ölümüne savaş! Böylesini ilk kez göreceksiniz

Gergedan ve bufalo, vahşi doğada yırtıcıların tek başına karşı karşıya gelmek istemediği iki dev canlı türü. Sinirli yapılarıyla bilinen gergedan, tonlarca ağırlığındaki bedeniyle tek başına aslan sürüsüne meydan okuyabiliyor. Bufalo ile karşı karşıya gelen gergedan, rakibine yavaşça yanaştı. Birbirlerini tartan ikili, kısa bir süre sonra amansız bir mücadeleye başladı. İşte görenleri şaşkına çeviren o anlar...

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Gergedan ve bufalo arasında ölümüne savaş! Böylesini ilk kez göreceksiniz
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Gergedan ve bufalo arasında ölümüne savaş! Böylesini ilk kez göreceksiniz
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Gergedan ve bufalo arasında ölümüne savaş! Böylesini ilk kez göreceksiniz
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Gergedan ve bufalo arasında ölümüne savaş! Böylesini ilk kez göreceksiniz