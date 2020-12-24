Gergedan ve bufalo arasında ölümüne savaş! Böylesini ilk kez göreceksiniz

Gergedan ve bufalo arasında ölümüne savaş! Böylesini ilk kez göreceksiniz... Vahşi doğada eşine az rastlanan bir olay yaşandı. Yırtıcı hayvanların av anlarını görüntülemek üzere bölgede bulunan belgesel yapımcıları, hayatlarının şokunu yaşadı. Dünyanın 'en sinirli' canlılarından biri olan gergedan ve bufalo, kozlarını paylaşmak için karşı karşıya geldi. Önce birbirlerini tartan ikili ardından, ölümüne bir savaşa başladı. İşte herkesi dehşete düşüren o anlar...



