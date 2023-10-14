Bu nasıl torun? Yerde sürükleyip kürekle saldırdı: Babaannenin çenesi dedenin kaburgaları kırıldı

Adana'da dede ve babaannesini kürekle darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Öte yandan dede H.E.O'nun kaburgalarında kırık olduğu tespit edildi, durumunun ağır olduğu belirlenen babaanne R.O. ise yoğun bakım bölümüne sevk edildi.

Giriş Tarihi: 14.10.2023 08:48 Güncelleme Tarihi: 14.10.2023 09:39 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL