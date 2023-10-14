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Bu nasıl torun? Yerde sürükleyip kürekle saldırdı: Babaannenin çenesi dedenin kaburgaları kırıldı

Adana'da dede ve babaannesini kürekle darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Öte yandan dede H.E.O'nun kaburgalarında kırık olduğu tespit edildi, durumunun ağır olduğu belirlenen babaanne R.O. ise yoğun bakım bölümüne sevk edildi.

Giriş Tarihi: 14.10.2023 08:48 Güncelleme Tarihi: 14.10.2023 09:39
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Bu nasıl torun? Yerde sürükleyip kürekle saldırdı: Babaannenin çenesi dedenin kaburgaları kırıldı

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'nde kavga olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Bu nasıl torun? Yerde sürükleyip kürekle saldırdı: Babaannenin çenesi dedenin kaburgaları kırıldı

Mahalleye ulaşan ekipler, S.O'nun babaannesi R.O. ve dedesi H.E.O'yu kürekle darbettiğini belirledi.

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Bu nasıl torun? Yerde sürükleyip kürekle saldırdı: Babaannenin çenesi dedenin kaburgaları kırıldı

Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Bu nasıl torun? Yerde sürükleyip kürekle saldırdı: Babaannenin çenesi dedenin kaburgaları kırıldı

Dede H.E.O'nun kaburgalarında kırık olduğu tespit edildi, durumunun ağır olduğu belirlenen babaanne R.O. ise yoğun bakım bölümüne sevk edildi.

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Bu nasıl torun? Yerde sürükleyip kürekle saldırdı: Babaannenin çenesi dedenin kaburgaları kırıldı

S.O. polis tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.