"KURUMSAL BAZI PETROL İSTASYONU FİRMALARINDAN TALEP ALDIK" İnsansız marketin üniversiteler içinde ilk örnek olduğuna dikkati çeken Çintaş, bu market projesinin arka planında çok sayıda insan, mühendis ve akademisyen olduğunu bildirdi. ETÜ E-Kampüs Koordinatörlüğü Eğitim Teknik ve AR-GE Sorumlusu Yavuz Selim Aydın da öğrencilerin ihtiyaçlarını gözeterek 7 gün 24 saat hizmet anlayışıyla alışverişte zaman ve mekan sınırlarını kaldırdıklarını anlatarak, "Marketle okul kantinlerini ve bazı kamu kurumlarındaki alanları düşündük. Geleneksel perakende anlayışını teknolojiyle uyarladık. Market, giysi ve kozmetik alanına çevrilebilir insansız yapay zeka destekli bir uyarlama gerçekleştirdik. Marketimize enerjisini güneşten sağlayacak sistemler entegre edeceğiz. Kurumsal bazı petrol istasyonu firmalarından talep aldık" diye konuştu. Aydın, dijital dönüşümü kampüs yaşamına taşıdıklarını ve üniversite ortamında geleceğin girişimcilik modellerine öncülük ettiklerini sözlerine ekledi.

"İLK KEZ BÖYLE BİR MARKET GÖRDÜM" Öğrencilerden Yaprak Akgün de üniversitede böyle bir markete ihtiyaç olduğunu anlatarak şunları kaydetti: "Konumu ve işlevi gereğiyle market yeterli ve güzel olmuş. Uygulamayla içeri girdim, beğendiğim ürünleri dijital kasadan ödeme yaparak aldım. Farklı bir üniversiteden Erzurum'a geldim, ilk kez böyle bir market gördüm, şaşırdım. Öğrenciler adına emeği geçenlere teşekkür ederiz."