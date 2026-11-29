Bu markette ne kasiyer var ne güvenlik! Cahit Arf'ın 67 yıl önceki konferansı ilham oldu
Ord. Prof. Dr. Cahit Arf'ın 1959 yılında Erzurum'da verdiği yapay zeka konferansı 67 yıl sonra sıra dışı bir projeye ilham oldu. Erzurum Teknik Üniversitesinde geliştirilen insansız markette karekodla giriş yapılarak 7 gün 24 saat kasiyersiz alışveriş yapılabiliyor. Güvenliğin yerli yapay zekaya emanet edildiği market öğrencileri şaşırtırken bazı petrol istasyonu firmalarından da projeye talep geldi.
Erzurum Teknik Üniversitesinde (ETÜ) yerli yazılım ve yapay zeka algoritmalarıyla geliştirilen insansız markette kullanıcılar karekodla giriş yaparak 7 gün 24 saat kasiyersiz alışveriş yapabiliyor.
CAHİT ARF'IN 67 YIL ÖNCEKİ KONFERANSI İLHAM OLDU
Ord. Prof. Dr. Cahit Arf'ın 1959 yılında Erzurum'da gerçekleştirdiği yapay zeka konferansından esinlenen ETÜ'lü akademisyenler geçen yıl insansız market kurmak için harekete geçti.
Girişimciler, bilgisayar mühendisleri ve mimarların da katkısıyla ilk aşamada insansız marketin güvenli şekilde hizmet verebilmesi için hırsızlık tespitine yönelik yapay zeka algoritmaları üzerinde çalışıldı.
Yüz tanıma ve biyometrik veri kullanmadan hırsızlık tespiti yapabilen sistem ile elektronik fiyat etiketleri ve akıllı sepet uygulaması da geliştirildi.
KAPISI KAREKODLA AÇILIYOR, KASİYER BULUNMUYOR
Kullanıcılar AI&Go mobil uygulaması üzerinden telefonlarına tanımlanan karekodla markete giriş yaparak alışveriş yapabiliyor.
Ürün ödemelerinin kredi kartıyla gerçekleştirildiği marketin giriş ve çıkış süreçleri dijital sistemler üzerinden yönetiliyor.
ETÜ yerleşkesinde görenlerin dikkatini çeken insansız market açılışa hazır hale getirildi.
Proje yürütücüsü ETÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Emre Çintaş, insansız market çalışmasına 1959 yılında Ord. Prof. Dr. Cahit Arf'ın Erzurum'da yaptığı yapay zeka konferansından esinlenerek başladıklarını söyledi.
Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak'ın projeyi desteklediğini belirten Çintaş, "İnsansız market olması açısından yapay zeka algoritmalarını geliştirerek önce hırsızlık tespiti üzerine çalıştık. İlk aşamada sistemin marka tesciline başvurduk. AI&Go marka tescilinden sonra algoritmaları geliştirip girişimcilerimizle, bilgisayar mühendisleri ve mimarlarla böyle bir proje çizip yapımına başladık" dedi.
HIRSIZLIĞI YERLİ YAPAY ZEKA TESPİT EDİYOR
Çintaş, markette belirli sayıda güvenlik kamerası bulunduğunu, yüz tanıma sistemi kullanmadıklarını ve biyometrik verileri de işlemediklerini vurguladı.
Sadece kullanıcıların cep telefonu bilgisine ihtiyaç duyduklarını anlatan Çintaş, şöyle devam etti:
"Bizim algoritmalar hırsızlık tespiti yaptığında marketin sahibine bilgi veriyor. Bu şekilde poz analizi yaparak, kendi algoritmalarımızla insanların iskelet verilerini çıkarıp buradan hırsızlık yapıp yapmadıklarını tespit edebiliyoruz."
Çintaş, market reyonlarındaki ürünlerin etiket fiyatlarını dijital ortamda değiştirmek için geliştirdikleri yazılımı isteyen tüm market ve eczanelere uygulayabileceklerini kaydetti.