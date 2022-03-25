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Bu horoz görenleri şaşkına çevirdi! Kesileceğini anlayınca işte böyle dile geldi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sahibinin kesmek için tuttuğu horoz, bıçağı görünce adeta dile geldi. Horoz'un çıkardığı sesler karşısında neye uğradığını şaşıran sahibi, elindeki bıçağı ve horozu bırakıp kesmemeye karar verdi. Ali Dibek'e ait 2 yaşındaki horoz, öteki horozlar gibi ötmek yerine tavuklara benzer sesler çıkarıyor. O anlar kamerada.

İHA
Giriş Tarihi: 25.03.2022 14:26 Güncelleme Tarihi: 25.03.2022 14:42
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Bu horoz görenleri şaşkına çevirdi! Kesileceğini anlayınca işte böyle dile geldi

Antalya Manavgat'ta yaşayan Ali Dibek, akşam sularında evine gittiğinde, kümesteki horozu kesmek için kolları sıvadı. Eşiyle beraber evden bıçak alıp kümese giren Dibek, ötmediği için tavukların içerisinde bulunan horozu yakalayarak kümesten çıkardı.

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Bu horoz görenleri şaşkına çevirdi! Kesileceğini anlayınca işte böyle dile geldi

HAYATLARININ ŞOKUNU YAŞADIKLAR

Horozun kanatlarını ayaklarının altına alan ve kesmek için bıçağı boynuna dayayan Dibek ve eşi hayatlarının en büyük şaşkınlığını yaşadı.

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Bu horoz görenleri şaşkına çevirdi! Kesileceğini anlayınca işte böyle dile geldi

KESİLECEĞİNİ ANLAYINCA DİLE GELDİ

Bıçağın boynuna dayanmasıyla birlikte bugüne kadar ötmeyen horoz, önce 'Allah', ardından da 'Anne' diye ses çıkarmaya başladı. Dibek elindeki bıçağı ve horozu bırakırken ne yapacağını şaşırdı.

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Bu horoz görenleri şaşkına çevirdi! Kesileceğini anlayınca işte böyle dile geldi

"ADETA YALVARDI"
2 yıl önce tavuklarının 6'sı horoz olmak üzere çok sayıda yavrusu olduğunu belirten Ali Dibek "6 horozdan 5 tanesini kesip yedik. Horozları kesmemizin nedeni ötmemeleriydi. Bugün de eşimle birlikte bu horozu kesip yemeye karar verdik. Kümese girip yakaladım. Bıçağı boynuna dayayıncaya kadar her şey normaldi. Bıçağı dayayıp tam keseceğim sırada 'Allah' diye bir ses duyduk. Birbirimizin yüzüne baktık. Ses horozdan geliyordu. Yeniden hamle yaptığımda bu kez de 'Anne' diye ses çıkardı. Birkaç kez aynı şeyi denedim. Hepsinde 'Anne' diye bağırdı. Biz de anne diye adeta yalvaran bir hayvanı kesemeyeceğimizi anlayıp vazgeçtik" dedi

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Bu horoz görenleri şaşkına çevirdi! Kesileceğini anlayınca işte böyle dile geldi

TAVUK GİBİ SES ÇIKARIYOR

Kümesten diğer tavuklarla birlikte gezip otlamak için dışarıya bırakılan horoz, sahibinin eline alarak kesecekmiş gibi sallamasıyla birlikte sürekli olarak 'Anne' diye ses çıkarmasının yanında tavuklarla birlikte gezip otlarken, horozlar gibi ötmek yerine tavuklar gibi ses çıkarıyor.