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17 Kasım 2020, Salı
ANA SAYFA Bu besinlere dikkat! Sadece 30 günde...
Karaciğer birçok hayati fonksiyonun ahenk içinde çalışmasını sağlar. Sağlıklı bir yaşam sürmenin altın anahtarlarında biri olan karaciğerin sağlıklı olmasıdır. Karaciğerin yağlandıran, yoran besinlerden uzak durulması gerektiğini söyleyen uzmanlar, karaciğeri yenileyen besinleri de açıkladı. Peki karaciğere iyi gelen besinler nelerdir? Karaciğeri yenileyen besinler nelerdir? İşte karaciğeri yenileyen besinler...
Giriş Tarihi: 17.11.2020 14:05 Güncelleme Tarihi: 17.11.2020 14:07
Karaciğer vücudunuzun metabolizmasını hızlandırmanın yanı sıra biriken zararlı toksinlerin vücudunuzdan atılmasını sağlayacak önemli bir organdır.Sağlıklı bir şekilde yaşamınızı sürdürebilmeniz için karaciğer sağlığınıza önem vermeniz gerekmektedir.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Biraz ilginç gibi görünse de karaciğer iyi çalışmadığı zamanlarda kilo vermekte zorlaşabilir. Özellikle kilo vermek isteyip de veremeyen kişiler karaciğer sağlığını ihmal etmemelidir.Biz de bu sebeplerden dolayı karaciğerinizi 30 günde yenilemenizi sağlayacak besinleri sizler için araştırıp bir araya getirdik.
"ÇİĞ SARIMSAK TOKSİNLERİ ATAR"
En iyi antioksidanlardan biri olan sarımsak, karaciğerin yenilenmesinde oldukça önemli bir besindir. Sarımsak, karaciğer enzimlerini harekete geçirerek toksinlerin vücuttan atılmasını sağlar.
Antioksidan,
allicin ve vitaminler bakımından oldukça zengindir. Sarımsağın içerdiği sülfür de karaciğerin işlevine yardımcı olan enzimlerin üretilmesine destek olur. Doğal bir antibiyotik olan sarımsağın çiğ tüketilmesi önemlidir. HEM ÜZÜM HEM DE ÇEKİRDEĞİ FAYDALI...
Sağlıklı bir karaciğer için vazgeçilmez bir diğer besin de üzümdür. Üzümün hem kendisi hem de çekirdeği karaciğer sağlığı için önemlidir.