Evden çıkanlar şoke etti! 2 metre uzunluğunda internet üzerinden satışa çıkardılar...

Son dakika haberine göre; İstanbul'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, yurda yasa dışı yollarla getirildiği belirlenen sakallı ejder, albino beyaz boğa yılanı metrelerce uzunluğunda piton yılanının da aralarında olduğu toplam 12 sürüngen hayvan ele geçirildi.