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17 Kasım 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Evden çıkanlar şoke etti! 2 metre uzunluğunda internet üzerinden satışa çıkardılar... Evden çıkanlar şoke etti! 2 metre uzunluğunda internet üzerinden satışa çıkardılar...
Son dakika haberine göre; İstanbul'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, yurda yasa dışı yollarla getirildiği belirlenen sakallı ejder, albino beyaz boğa yılanı metrelerce uzunluğunda piton yılanının da aralarında olduğu toplam 12 sürüngen hayvan ele geçirildi.
Giriş Tarihi: 17.11.2020 12:39 Güncelleme Tarihi: 17.11.2020 12:40
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, "Canlı Hayvan Kaçakçılığı" yapan kişilere yönelik yeni bir operasyon düzenledi.
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Yürütülen soruşturması kapsamında Bakırköy'de bir evde nesli tükenmekte olan ve alım satımı yasaklanmış hayvanların bulunduğu yönünde istihbarat akan polis, söz konusu eve 9 Kasım'da baskın düzenledi.
Operasyon yapılan evdeki aramalarda; 1 adet çöl varanı, 1 adet nil varanı, 1 adet sakallı ejder, 1 adet savannah monitör, 1 adet 2 metre uzunluğunda albino beyaz boğa yılanı, 1 adet 50 cm uzunluğunda piton yılanı, 2 adet mavi dilli kertenkele, 3 adet bebek tarantula ve 1 adet boğa kurbağası ele geçirildi.
Olayla bağlantılı 1 şüpheli gözaltına alındı. Adı açıklanmayan hayvan kaçakçısı hakkında "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" ve "CITES (Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme) Sözleşmesine Muhalefet" suçlarından tahkikat başlatıldı.
Evde bulunan ve muhafaza altına alınan 12 sürüngen hayvanın ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildiği aktarıldı.