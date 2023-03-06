HaberlerGaleriBu ay yaşanacak gök olayları! 15-19- 24- 28-29 Mart'a dikkat! Dolunay, tutulma, yeni ay kervana katıldı! Aslan, Akrep, Koç, Boğa burçları...
Bu ay yaşanacak gök olayları! 15-19- 24- 28-29 Mart'a dikkat! Dolunay, tutulma, yeni ay kervana katıldı! Aslan, Akrep, Koç, Boğa burçları...
Mart ayının gelmesinin ardından astrolojiyi yakından takip edenler yaşanacak gök olaylarını yakından takip ediyor. Mart ayında Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını oldukça etkileyecek. Hal böyle olunca, Mart ayında yaşanacak gök olayları neler? Mart ayında burcunuz size neler söylüyor? İşte konu hakkında son gelişmeler!