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Haberler Galeri Bu ay yaşanacak gök olayları! 15-19- 24- 28-29 Mart'a dikkat! Dolunay, tutulma, yeni ay kervana katıldı! Aslan, Akrep, Koç, Boğa burçları...

Bu ay yaşanacak gök olayları! 15-19- 24- 28-29 Mart'a dikkat! Dolunay, tutulma, yeni ay kervana katıldı! Aslan, Akrep, Koç, Boğa burçları...

Mart ayının gelmesinin ardından astrolojiyi yakından takip edenler yaşanacak gök olaylarını yakından takip ediyor. Mart ayında Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını oldukça etkileyecek. Hal böyle olunca, Mart ayında yaşanacak gök olayları neler? Mart ayında burcunuz size neler söylüyor? İşte konu hakkında son gelişmeler!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.03.2023 16:10
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Bu ay yaşanacak gök olayları! 15-19- 24- 28-29 Mart’a dikkat! Dolunay, tutulma, yeni ay kervana katıldı! Aslan, Akrep, Koç, Boğa burçları...

Bu ay yaşanacak gök olayları yakından takip ediliyor. 15-19- 24- 28-29 Mart'a dikkat! Dolunay, tutulma, yeni ay kervana katıldı. Mart ayında Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını oldukça etkileyecek. Peki, Mart 2023'te gökyüzünde neler olacak? Mart ayında hangi tarihler burcunuz için kritik?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bu ay yaşanacak gök olayları! 15-19- 24- 28-29 Mart’a dikkat! Dolunay, tutulma, yeni ay kervana katıldı! Aslan, Akrep, Koç, Boğa burçları...

Venüs (Ayın 16'sına kadar Balık sonra Koç Takımyıldızı'nda, ortalama parlaklığı -3,9 kadir)

Mars (Ayın 26'sına kadar Boğa daha sonra İkizler Takımyıldızı'nda, ortalama parlaklığı -1,4 kadir)

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Bu ay yaşanacak gök olayları! 15-19- 24- 28-29 Mart’a dikkat! Dolunay, tutulma, yeni ay kervana katıldı! Aslan, Akrep, Koç, Boğa burçları...

Jüpiter (Ay boyunca Balık Takımyıldızı'nda, ortalama parlaklığı -2 kadir)

Neptün (Ayın ilk dört günü Kova sonra Balık Takımyıldızı'nda ve ortalama parlaklığı 7,9 kadir)

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Bu ay yaşanacak gök olayları! 15-19- 24- 28-29 Mart’a dikkat! Dolunay, tutulma, yeni ay kervana katıldı! Aslan, Akrep, Koç, Boğa burçları...

3 Mart: Ay enöte konumunda

7 Mart: Ay dolunay evresinde

15 Mart: Ay sondördün evresinde

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Bu ay yaşanacak gök olayları! 15-19- 24- 28-29 Mart’a dikkat! Dolunay, tutulma, yeni ay kervana katıldı! Aslan, Akrep, Koç, Boğa burçları...

19 Mart: Ay enberi konumunda

19 Mart: Ay-Satürn yakın görünümde (3.6°K)

21 Mart: Ay yeniay evresinde

24 Mart: Ay-Venüs yakın görünümde (0.1°)

28 Mart: Ay-Mars yakın görünümde (2.5°G)

29 Mart: Ay ilkdördün evresinde

31 Mart: Ay enöte konumunda