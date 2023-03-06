Bu ay yaşanacak gök olayları! 15-19- 24- 28-29 Mart’a dikkat! Dolunay, tutulma, yeni ay kervana katıldı! Aslan, Akrep, Koç, Boğa burçları...

Bu ay yaşanacak gök olayları yakından takip ediliyor. 15-19- 24- 28-29 Mart'a dikkat! Dolunay, tutulma, yeni ay kervana katıldı. Mart ayında Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını oldukça etkileyecek. Peki, Mart 2023'te gökyüzünde neler olacak? Mart ayında hangi tarihler burcunuz için kritik?