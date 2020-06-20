Böyle yöntem görülmedi! Yılanla balık tuttu...

Dünyanın pek çok bölgesinde deniz canlılarını avlamak için değişik yöntemler deneniyor. Avlanma taktiğini bir adım ileri taşıyan adamın balık tutmak için uyguladığı yöntem görenleri hayrete düşürdü. Youtube kanalında bu yöntemleri anlatan birçok kişi milyonlar tarafından izleniyor. İşte size dünyanın farklı noktalarından en ilginç ve pratik avlanma yöntemleri.