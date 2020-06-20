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Böyle yöntem görülmedi! Yılanla balık tuttu...

Dünyanın pek çok bölgesinde deniz canlılarını avlamak için değişik yöntemler deneniyor. Avlanma taktiğini bir adım ileri taşıyan adamın balık tutmak için uyguladığı yöntem görenleri hayrete düşürdü. Youtube kanalında bu yöntemleri anlatan birçok kişi milyonlar tarafından izleniyor. İşte size dünyanın farklı noktalarından en ilginç ve pratik avlanma yöntemleri.

Giriş Tarihi: 20.06.2020 08:01 Güncelleme Tarihi: 20.06.2020 08:02
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Böyle yöntem görülmedi! Yılanla balık tuttu...

Ağzınız açık izleyeceğiniz bir balık yakalama taktiği pes dedirtti. Topraktaki deliğe yılanı bırakan adam, yılandan kaçan balıkları bir bir eliyle yakaladı. İşte hayrete düşüren görüntüler...

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Böyle yöntem görülmedi! Yılanla balık tuttu...

Yılanı topraktaki deliğe bırakan adam beklemeye koyuluyor.

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Böyle yöntem görülmedi! Yılanla balık tuttu...
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Böyle yöntem görülmedi! Yılanla balık tuttu...

Hareketlenmeye başlayan suyun içinden art arda balıklar çıkmaya başlıyor.

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Böyle yöntem görülmedi! Yılanla balık tuttu...

İlk olarak küçük balıklar çıkarken bir süre sonra gerçekleşen olay daha da şaşırtıyor. Onlarca balığın çıktığı delikten en az 5 tane de büyük balık avcının avucuna düşüyor.