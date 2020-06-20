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Haberler Galeri ŞOK aktüel 20 Haziran 2020 kataloğu: Hafta sonu kampanyaları sürprizlerle dolu! İşte güncel liste...

ŞOK aktüel 20 Haziran 2020 kataloğu: Hafta sonu kampanyaları sürprizlerle dolu! İşte güncel liste...

ŞOK 20 Haziran aktüel ürünler satışa çıktı. Bugün itibarıyla indirimli olarak alınabilecek aktüel ürünlerin listesi merak ediliyor. Vantilatör, aspiratör, tencere seti, sürahi, su bardağı, şişe, reçellik, güveç ve sütlaç kasesi, kadın ve erkek terlik çeşitleri gibi birbirinden farklı ürünler müşterilerini bekliyor. ŞOK marketlerin hafta sonu kampanyalarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, ŞOK'ta bu hafta sonu neler olacak? ŞOK 20 Haziran kampanyaları neler? İşte ŞOK 20 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 20.06.2020 09:58 Güncelleme Tarihi: 20.06.2020 10:02
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ŞOK aktüel 20 Haziran 2020 kataloğu: Hafta sonu kampanyaları sürprizlerle dolu! İşte güncel liste...

ŞOK aktüel 20 Haziran indirimleri neler? ŞOK marketlerin hafta sonuna özel satışa çıkardığı aktüel ürünlerin listesi belli oldu. 20 Haziran kataloğunu müşterilerinin beğenisine sunan ŞOK marketler, hangi ürünlerin indirimli olduğunu açıkladı. Her kategoriden ürünlerin yer aldığı ŞOK hafta sonu kampanyalarını sayfamızda derledik. Peki, ŞOK müşterilerini neler bekliyor? ŞOK'ta cumartesi indirimleri neler? İşte ŞOK 20 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ŞOK aktüel 20 Haziran 2020 kataloğu: Hafta sonu kampanyaları sürprizlerle dolu! İşte güncel liste...

16'' Vantilatör

• 55W güç
• 5 Kanatlı pervane
• 3 Hız kademesi
• 2 Yöne salınım mekanizmalı
• 170 cm Ayarlanabilir yükseklik
• Aşırı ısınmaya karşımotor koruması

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ŞOK aktüel 20 Haziran 2020 kataloğu: Hafta sonu kampanyaları sürprizlerle dolu! İşte güncel liste...

İnox Aspiratör

• Tekli salyangoz motor
• İnox panel
• 2 adet alüminyum filtre
• Termik kontrol
• 320 M3/H hava çıkış debisi
• Led aydınlatma

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ŞOK aktüel 20 Haziran 2020 kataloğu: Hafta sonu kampanyaları sürprizlerle dolu! İşte güncel liste...

İ9 Bluetooth Kablosuz Kulaklık

• Gelen aramayı kulaklıktan cevaplama
• Bluetooth versiyon 5.0
• 2 saate kadar konuşma süresi
• 2 saate kadar şarj süresi
• Arama listenizdeki en son kişiyi kulaklıktan direkt arayabilme

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ŞOK aktüel 20 Haziran 2020 kataloğu: Hafta sonu kampanyaları sürprizlerle dolu! İşte güncel liste...

Mor Işık Sinek Öldürücü

• 2W UV Lamba
• 20-25 m2 Etki Alanı
• 10x10x22 cm
• Zehirlemez koku yapmaz,kirliliğe sebebiyet vermez