ŞOK aktüel 20 Haziran 2020 kataloğu: Hafta sonu kampanyaları sürprizlerle dolu! İşte güncel liste...

ŞOK 20 Haziran aktüel ürünler satışa çıktı. Bugün itibarıyla indirimli olarak alınabilecek aktüel ürünlerin listesi merak ediliyor. Vantilatör, aspiratör, tencere seti, sürahi, su bardağı, şişe, reçellik, güveç ve sütlaç kasesi, kadın ve erkek terlik çeşitleri gibi birbirinden farklı ürünler müşterilerini bekliyor. ŞOK marketlerin hafta sonu kampanyalarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, ŞOK'ta bu hafta sonu neler olacak? ŞOK 20 Haziran kampanyaları neler? İşte ŞOK 20 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 20.06.2020 09:58 Güncelleme Tarihi: 20.06.2020 10:02 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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