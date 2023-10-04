HaberlerGaleriBotları, montları raflara geri koyun! 4-5-6-7 Ekim'de hava durumu yeniden şekillendi: Sıcaklıklar o tarihten itibaren...
Botları, montları raflara geri koyun! 4-5-6-7 Ekim'de hava durumu yeniden şekillendi: Sıcaklıklar o tarihten itibaren...
Ekim ayı ile birlikte Türkiye genelinde sağanak yağışlar artarak etkisini gösteriyor. Özellikle İstanbul ve Trabzon gibi şehirlerde yağışlar hava sıcaklıklarının da düşmesine neden oluyor. Vatandaşlar, günlük yaşamlarını etkileyen hava koşulları hakkında güncel bilgilere ulaşmak için meteorolojik tahminleri takip ediyorlar. İşte Meteoroloji güncel hava durumu raporu...