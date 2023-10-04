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Haberler Galeri Botları, montları raflara geri koyun! 4-5-6-7 Ekim'de hava durumu yeniden şekillendi: Sıcaklıklar o tarihten itibaren...

Botları, montları raflara geri koyun! 4-5-6-7 Ekim'de hava durumu yeniden şekillendi: Sıcaklıklar o tarihten itibaren...

Ekim ayı ile birlikte Türkiye genelinde sağanak yağışlar artarak etkisini gösteriyor. Özellikle İstanbul ve Trabzon gibi şehirlerde yağışlar hava sıcaklıklarının da düşmesine neden oluyor. Vatandaşlar, günlük yaşamlarını etkileyen hava koşulları hakkında güncel bilgilere ulaşmak için meteorolojik tahminleri takip ediyorlar. İşte Meteoroloji güncel hava durumu raporu...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.10.2023 08:05 Güncelleme Tarihi: 04.10.2023 08:05
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Botları, montları raflara geri koyun! 4-5-6-7 Ekim’de hava durumu yeniden şekillendi: Sıcaklıklar o tarihten itibaren...

Eylül ayı sonlarına yaklaşırken, hava sıcaklıkları hızla düşüş gösterdi ve yağışlar başladı. Özellikle 1 Ekim tarihi itibariyle yağışlar tüm Türkiye genelinde etkili olmaya başladı. Sıcaklıklar da ani bir düşüş yaşarken, vatandaşlar günlük hava durumu tahminlerini merak etmeye başladılar.

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Botları, montları raflara geri koyun! 4-5-6-7 Ekim’de hava durumu yeniden şekillendi: Sıcaklıklar o tarihten itibaren...

BUGÜN HAVA NASIL?

Meteoroloji raporlarına göre, yağışlı günlerin ardından hava koşulları düzelirken, sıcaklıkların da mevsim normallerine döneceği öngörülüyor. Yağışların azalmasıyla birlikte vatandaşlar güneşli ve daha stabil bir hava bekliyor.

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Botları, montları raflara geri koyun! 4-5-6-7 Ekim’de hava durumu yeniden şekillendi: Sıcaklıklar o tarihten itibaren...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu, Ordu, Batman, Siirt ve Mardin çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Rize ve Siirt çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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Botları, montları raflara geri koyun! 4-5-6-7 Ekim’de hava durumu yeniden şekillendi: Sıcaklıklar o tarihten itibaren...

METEOROLOJİ O İLLERİ UYARDI

Yağışların, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Rize ve Siirt çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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Botları, montları raflara geri koyun! 4-5-6-7 Ekim’de hava durumu yeniden şekillendi: Sıcaklıklar o tarihten itibaren...

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.