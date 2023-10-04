4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü Mesajları 2023! En güzel ve anlamlı şiirler, sözler... Dünya Hayvanları Koruma Günü nasıl ortaya çıktı?

KUŞLARLA

Kuşlar uçar,

Ben koşarım;

Onların kanatları var,

Benim kanadım kollarım.

Kuşlar kanadını çırpar,

Ben de kolumu sallarım…

Uçun kuşlar, uçun kuşlar;

Hepinizle yarışım var!

Uçtu kuşlar,

Ben de koştum;

Koştum yarı yola kadar;

Ta önüme bir uçurum

Çıktı, orda kaldım naçar.

Yoo, çekemem öyle kurum!

İsterseniz, haydi tekrar

Yarışırız.. Uçun kuşlar!

TEVFİK FİKRET