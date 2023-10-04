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Haberler Galeri 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü Mesajları 2023! En güzel ve anlamlı şiirler, sözler... Dünya Hayvanları Koruma Günü nasıl ortaya çıktı?

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü Mesajları 2023! En güzel ve anlamlı şiirler, sözler... Dünya Hayvanları Koruma Günü nasıl ortaya çıktı?

4 Ekim, tüm dünyada ve ülkemizde hayvanların korunması ve haklarının vurgulanması amacıyla Dünya Hayvan Hakları Günü olarak kutlanmaktadır. Bu özel gün, hayvanların yaşam haklarına saygı duyulması ve onların daha iyi bir yaşam kalitesine sahip olmaları için farkındalık yaratmayı hedeflemektedir. İşte en güzel, farklı, anlamlı 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü şiirleri ve mesajları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.10.2023 07:09 Güncelleme Tarihi: 04.10.2023 07:09
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4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü Mesajları 2023! En güzel ve anlamlı şiirler, sözler... Dünya Hayvanları Koruma Günü nasıl ortaya çıktı?

4 Ekim, tüm dünyada "Dünya Hayvanları Koruma Günü" olarak kutlanan özel bir gündür. Bu gün, hayvanların yaşam haklarına saygı göstermek, onların refahını artırmak ve hayvanlara daha iyi bir yaşam sağlama amacıyla ortaya çıkmıştır. Dünya genelinde milyonlarca insan, bu özel günü hayvanları koruma ve haklarına vurgu yapma fırsatı olarak değerlendirir. İşte sevdiklerinizle bu özel günü paylaşmanıza yaracak birbirinden özel şiirler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü Mesajları 2023! En güzel ve anlamlı şiirler, sözler... Dünya Hayvanları Koruma Günü nasıl ortaya çıktı?

4 EKİM HAYVANALRI KORUMA GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

İngiltere'de 1822 yılında hayvanların daha iyi koşullarda beslenmesi ve yaşam haklarına saygı duyulması amacıyla hayvan severler tarafından Hayvan Koruma Birliği kuruldu. Böylelikle 1932 yılında Floransa'da hayvan haklarına farkındalık oluşturmak amacıyla ve hayvan refahı için 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü ilan edildi.

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4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü Mesajları 2023! En güzel ve anlamlı şiirler, sözler... Dünya Hayvanları Koruma Günü nasıl ortaya çıktı?

HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ İLE İLGİLİ ŞİİRLER

SERÇELER

Bir gün gelir, geçer bu geceler,
Tırtıllar tırmanır yapraklara.

Damla damla sızmaz dudaklara
Kalbin kaynağından bu heceler.

Alnı işleyerek düşünceler,
Gözyaşı döker zambaklara.

Ve üşüşür olgun başaklara,
Akşamın dallarından serçeler…

AHMET MUHİP DRANAS

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4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü Mesajları 2023! En güzel ve anlamlı şiirler, sözler... Dünya Hayvanları Koruma Günü nasıl ortaya çıktı?

RENGİN

Beyaz kedim,
Siyah kedim,
Sarı kedim,
Adı "Rengin" olsun dedim.

Rengin ablamın adıdır;
O şimdi kızacak bana,
Fakat öğretmenim söyledi ya,
Rengin demek renkli demek

Bunda ne var gücenecek?
Lâkin ablam,
Rengin ablam.
Hain ablam.

Sofra başında dün akşam,
Astı bana çehresini,
Belki biraz hakkı vardı,
Çünkü Rengin onun adı.

Fakat ne var gücenecek?
Rengin demek, renkli demek;

Benim kedim de üç renkli,
Hem de benekli.

Beyaz kedim,
Siyah kedim,
Sarı kedim,
Adı "Rengin" olsun dedim…

TEVFİK FİKRET

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4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü Mesajları 2023! En güzel ve anlamlı şiirler, sözler... Dünya Hayvanları Koruma Günü nasıl ortaya çıktı?

KUŞLARLA

Kuşlar uçar,
Ben koşarım;
Onların kanatları var,
Benim kanadım kollarım.
Kuşlar kanadını çırpar,
Ben de kolumu sallarım…
Uçun kuşlar, uçun kuşlar;
Hepinizle yarışım var!

Uçtu kuşlar,
Ben de koştum;
Koştum yarı yola kadar;
Ta önüme bir uçurum
Çıktı, orda kaldım naçar.
Yoo, çekemem öyle kurum!
İsterseniz, haydi tekrar
Yarışırız.. Uçun kuşlar!

TEVFİK FİKRET