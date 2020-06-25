Bolu’da kaynak ustası hayatını adadığı engelli eşi için asansör yaptı

Bolu'da hayatını 57 yaşındaki felçli eşi Fikriye Özcan'a adayan kaynak ustası İsmail Özcan, eşinin rahatça eve girip çıkabilmesi için 25 bin TL'ye asansör yaptı. Büyükbaş hayvanlarını da satan İsmail Özcan, elde ettiği birikimle eşinin ihtiyaçlarını görmeye başladı. İsmail Özcan, son 8 yılını eşiyle ilgilenip, onun ihtiyaçlarını görerek geçirdi.