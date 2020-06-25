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Bolu’da kaynak ustası hayatını adadığı engelli eşi için asansör yaptı

Bolu'da hayatını 57 yaşındaki felçli eşi Fikriye Özcan'a adayan kaynak ustası İsmail Özcan, eşinin rahatça eve girip çıkabilmesi için 25 bin TL'ye asansör yaptı. Büyükbaş hayvanlarını da satan İsmail Özcan, elde ettiği birikimle eşinin ihtiyaçlarını görmeye başladı. İsmail Özcan, son 8 yılını eşiyle ilgilenip, onun ihtiyaçlarını görerek geçirdi.

Giriş Tarihi: 25.06.2020 09:32 Güncelleme Tarihi: 25.06.2020 09:37
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Bolu’da kaynak ustası hayatını adadığı engelli eşi için asansör yaptı

Seben ilçesinde emekli kaynak ustası İsmail Özcan'ın eşi Fikriye Özcan 13 yıl önce 'Cushing' hastalığına (Vücutta aşırı miktarda kortizol hormonu üretimi sonucunda ortaya çıkan bir durum) yakalandı. Çeşitli ameliyatlar geçiren Fikriye Özcan, 8 yıl önce felç kaldı.

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Bolu’da kaynak ustası hayatını adadığı engelli eşi için asansör yaptı

İsmail Özcan, hayatını Fikriye Özcan'a adadı, demir ticareti ve kaynak ustalığı yaptığı dükkanını kapattı. Büyükbaş hayvanlarını da satan İsmail Özcan, elde ettiği birikimle eşinin ihtiyaçlarını görmeye başladı. İsmail Özcan, son 8 yılını eşiyle ilgilenip, onun ihtiyaçlarını görerek geçirdi.

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Bolu’da kaynak ustası hayatını adadığı engelli eşi için asansör yaptı

Hastalığın ilk dönemlerinde konuşma ve yürüme yetisini tamamen kaybeden Fikriye Özcan, zamanla iyileşmeye başladı.

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Bolu’da kaynak ustası hayatını adadığı engelli eşi için asansör yaptı

İsmail Özcan, kısa mesafeli adımlar atabilen ve kendini ifade edecek kadar konuşma yetisini geri kazanan eşi Fikriye Özcan'ın oturdukları ikinci kattaki evine girip çıkmakta zorlanması üzerine asansör yapmaya karar verdi.

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Bolu’da kaynak ustası hayatını adadığı engelli eşi için asansör yaptı

Ardından bu hayalini gerçekleştirdiği asansörü yaptı. İsmail Özcan'ın 25 bin TL maliyetle 1,5 aylık emeği sonucu yaptığı asansör sayesinde Fikriye Özcan, eşinin yardımıyla evine rahat girip çıkmaya başladı.