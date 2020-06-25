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Haberler Galeri A101 aktüel 25 Haziran 2020 kataloğu: Perşembe kampanyaları dolu dolu! İşte indirim listesi...

A101 aktüel 25 Haziran 2020 kataloğu: Perşembe kampanyaları dolu dolu! İşte indirim listesi...

A101 perşembe indirimleri için bekleyiş sona erdi. Televizyon, bluetooth kulaklık, akıllı çocuk saati, powerbank, tost makinesi, su ısıtıcı, vantilatör, tezgah seviyesi buzdolabı, elektrikli bisiklet gibi birçok ürün bu katalogda yer alıyor. 25 Haziran kampanyalarının belli olmasının ardından katalog bilgileri araştırılmaya başlandı. A101 müşterilerinin merakla beklediği 25 Haziran indirimlerini sayfamızda derledik. Bu hafta satışa çıkan kampanalara sayfamızdan ulaşabilirsiniz. İşte A101 25 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 25.06.2020 09:39 Güncelleme Tarihi: 25.06.2020 09:45
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A101 aktüel 25 Haziran 2020 kataloğu: Perşembe kampanyaları dolu dolu! İşte indirim listesi...

A101 25 Haziran aktüel ürünler satışa çıktı. A101 müşterilerinin merakla beklediği perşembe kampanyaları yayımlanan 25 Haziran kataloğu ile belli olmuştu. Her kategoriden ürünlerin yer aldığı 25 Haziran Aldın Aldın kataloğu sürpriz ürünlerle dolu. Sizde markete gitmeden önce indirimli ürünler hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Siz değerli okuyucularımız için kampanyalı ürünleri sayfamızda derledik. İşte birbirinden muhteşem kampanyaları ile dikkat çeken A101 25 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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A101 aktüel 25 Haziran 2020 kataloğu: Perşembe kampanyaları dolu dolu! İşte indirim listesi...

- 4K Ultra HD

- Dahili Wi-Fi

- 50" 126 cm

- Bşuetooth

- Wireless display

- Smart TV

- Youtube / Netflix

- 2 yıl Vestel servis güvencesi altındadır.

Üretim Yeri: Türkiye

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A101 aktüel 25 Haziran 2020 kataloğu: Perşembe kampanyaları dolu dolu! İşte indirim listesi...
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A101 aktüel 25 Haziran 2020 kataloğu: Perşembe kampanyaları dolu dolu! İşte indirim listesi...
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A101 aktüel 25 Haziran 2020 kataloğu: Perşembe kampanyaları dolu dolu! İşte indirim listesi...