10 Temmuz 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Erzincan'da ilk kez görüntülendi!

Erzincan'da ilk kez görüntülendi!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.07.2021 09:32
Erzincan’ın Çağlayan beldesinde bir kişi arıların bakımını yaptığı sırada sincaba benzer bir canlıyı fark etti. Yapılan incelemeler sonunda sincaba benzeyen hayvanın halk arasında Hasancık olarak da bilinen ve ender rastlanan yediuyur olduğu anlaşıldı. Türkiye’de koruma altına alınan kemirgen türler arasında yer alan bahçe yediuyuru Erzincan’da ilk kez görüntülenmiş oldu.

Erzincan'ın Çağlayan Beldesine bağlı Kalecik köyünde çiftçilik yapan Cemal Gümüş, arılarının günlük bakımıyla uğraşırken, elektrik çitlerinin su almaması için koyduğu plastiği kaldırırken, altından daha önce hiç görmediği bir canlıyla karşılaştı. Hayvanın fotoğraflarını telefonuyla çeken Gümüş, "Başta sincap sandım, dikkatli bakınca sincap olmadığını, fareye hiç benzemediğini gördüm. Köydeki yaşlılara da fotoğrafları gösterdim, kimse daha önce böyle bir hayvan görmediğini söylediler. Birkaç arkadaşa fotoğrafları gönderdim. Hayvanın ismini, türünü merak ediyoruz" dedi.

Fotoğraflar üzerinden yapılan araştırmada sincaba benzeyen hayvanın halk arasında Hasancık olarak da bilinen ve ender rastlanan yediuyur olduğu anlaşıldı.

Bahçe yediuyurunun sağlıklı habitatların belirteç bir türü olduğunu belirten ilgili uzmanlar, hayvan hakkında şu bilgileri verdi:

"Yediuyur nadir bir tür. Hektar başına 2 veya 3 birey bulunmakta. Halk tarafından sincaba benzetilmesi doğal. Her iki canlının kuyrukları karıştırılmalarına neden olabiliyor. Yılın 7 ayını kış uykusunda geçiriyorlar. Özellikle bitki tohumlarıyla ve küçük böceklerle besleniyorlar. Bu sayede böceklerin popülasyonunu kontrol altında tutuyorlar. Tohumlarla beslendikleri içinde tohumların farklı yerlere taşınmasında, bir nevi bitkilerin yayılışında da önemli rol oynuyorlar. Ayrıca yırtıcı türlerin de besin kaynaklarını oluşturuyorlar"

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Erzincan'da ilk kez görüntülendi!
Erzincan'da ilk kez görüntülendi!
Meteoroloji'den son dakika uyarısı!
Meteoroloji'den son dakika uyarısı!
Şok baskın! Hepsi ele geçirildi
Şok baskın! Hepsi ele geçirildi
Feci olay! Amca ve yeğen gölette can verdi
Feci olay! Amca ve yeğen gölette can verdi
İran’da büyük patlama
İran’da büyük patlama
Acılı babanın sözleri yürek dağladı
Acılı babanın sözleri yürek dağladı
Kapağı çalınan rögar çukuruna düştü
Kapağı çalınan rögar çukuruna düştü
Bir annenin evlat çığlığı
Bir annenin evlat çığlığı
Avcılarda sivrisinek kabusu!
Avcılarda sivrisinek kabusu!
Su kesintisi vatandaşı canından bezdirdi
Su kesintisi vatandaşı canından bezdirdi
6 gün sonra acı haber geldi...
6 gün sonra acı haber geldi...
Çocuklarda güneş çarpmasına dikkat!
Çocuklarda güneş çarpmasına dikkat!
Daha Fazla Video Göster