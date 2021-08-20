Boğaz ağrısı ve öksürüğe karşı doğal şifa kaynağı! Viral enfeksiyonlarda iyileşmeyi hızlandırıyor

DOĞAL ANTİSEPTİK VE ANTİBİYOTİK

"İki yemek kaşığı yaban mersini yaprağını ezin ve bir bardak kaynar su ile demleyin. Yarım saat sonra infüzyon kullanıma hazır olur. Yara üzerine, duruma göre günde 2 ila 3 defa uygulanabilir. Doğal antiseptik ve antibiyotik yaban mersini meyvesi özellikle öksürük ve boğaz enfeksiyonu için yaprakları ile birlikte kullanılıyor.