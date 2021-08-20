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Haberler Galeri Boğaz ağrısı ve öksürüğe karşı doğal şifa kaynağı! Viral enfeksiyonlarda iyileşmeyi hızlandırıyor

Boğaz ağrısı ve öksürüğe karşı doğal şifa kaynağı! Viral enfeksiyonlarda iyileşmeyi hızlandırıyor

Binbir derde deva olan doğal şifa kaynağı yaban mersininin faydaları saymakla bitmiyor. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uzmanı Uzm. Dr. Yegane Özcan, yaban mersinini faydalarını tek tek anlattı. Özcan, "Doğal antiseptik ve antibiyotik yaban mersini meyvesi özellikle öksürük ve boğaz enfeksiyonu için yaprakları ile birlikte kullanılıyor. Spazm, varis ve uyku bozukluğuna iyi gelen yaban mersini meyvesi menopoz döneminin daha rahat geçirilmesine yardımcı oluyor." dedi.

Öte yandan Özcan, iyileşmeyi hızlandırmak için akut solunum yolu, viral enfeksiyonu olan çocuklara güvenle taze yaban mersini meyvesi verilmesinin tedavi sürecine katısının önemli ölçüde olacağını söyledi.

AA
Giriş Tarihi: 20.08.2021 21:30 Güncelleme Tarihi: 20.08.2021 21:50
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Boğaz ağrısı ve öksürüğe karşı doğal şifa kaynağı! Viral enfeksiyonlarda iyileşmeyi hızlandırıyor

Uzm. Dr. Yegane Özcan yaraların, yanıkların, sulu egzama ve diğer cilt hastalıklarına iyi gelen yaban mersini yapraklarıyla hazırlanan karışımın tarifini paylaşarak, şunları kaydetti:

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Boğaz ağrısı ve öksürüğe karşı doğal şifa kaynağı! Viral enfeksiyonlarda iyileşmeyi hızlandırıyor

DOĞAL ANTİSEPTİK VE ANTİBİYOTİK

"İki yemek kaşığı yaban mersini yaprağını ezin ve bir bardak kaynar su ile demleyin. Yarım saat sonra infüzyon kullanıma hazır olur. Yara üzerine, duruma göre günde 2 ila 3 defa uygulanabilir. Doğal antiseptik ve antibiyotik yaban mersini meyvesi özellikle öksürük ve boğaz enfeksiyonu için yaprakları ile birlikte kullanılıyor.

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Boğaz ağrısı ve öksürüğe karşı doğal şifa kaynağı! Viral enfeksiyonlarda iyileşmeyi hızlandırıyor

Spazm, varis ve uyku bozukluğuna iyi gelen yaban mersini meyvesi menopoz döneminin daha rahat geçirilmesine yardımcı oluyor.

Spazm önleyici etkisi bulunan yaban mersini menstrüel semptomların şiddetini de azaltır.

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Boğaz ağrısı ve öksürüğe karşı doğal şifa kaynağı! Viral enfeksiyonlarda iyileşmeyi hızlandırıyor

Olgun yaştaki kadınlar için yaban mersini, artan terleme, ani ruh hali değişiklikleri ve uyku bozukluğunun eşlik ettiği menopozdan daha kolay kurtulmaya da yardımcı olur. Uygun miktarda tüketilen yaban mersini kan damar duvarlarının güçlenmesi ve özellikle olgun yaş hanımların ciddi sorunu olan varislerin önlenmesinde büyük fayda sağlıyor."

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Boğaz ağrısı ve öksürüğe karşı doğal şifa kaynağı! Viral enfeksiyonlarda iyileşmeyi hızlandırıyor

BAĞIŞIKLIĞI KORUR

"Çocuklar için yaban mersini meyvesi bağışıklığı korumanın en iyi yolu"