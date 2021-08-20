21 Ağustos 2021, Cumartesi
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Boğaz ağrısı ve öksürüğe karşı doğal şifa kaynağı! Viral enfeksiyonlarda iyileşmeyi hızlandırıyor
Binbir derde deva olan doğal şifa kaynağı yaban mersininin faydaları saymakla bitmiyor. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uzmanı Uzm. Dr. Yegane Özcan, yaban mersinini faydalarını tek tek anlattı. Özcan, "Doğal antiseptik ve antibiyotik yaban mersini meyvesi özellikle öksürük ve boğaz enfeksiyonu için yaprakları ile birlikte kullanılıyor. Spazm, varis ve uyku bozukluğuna iyi gelen yaban mersini meyvesi menopoz döneminin daha rahat geçirilmesine yardımcı oluyor." dedi.
Öte yandan Özcan, iyileşmeyi hızlandırmak için akut solunum yolu, viral enfeksiyonu olan çocuklara güvenle taze yaban mersini meyvesi verilmesinin tedavi sürecine katısının önemli ölçüde olacağını söyledi.
Giriş Tarihi: 20.08.2021 21:30 Güncelleme Tarihi: 20.08.2021 21:50
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