Bodrumspor Başkanı Fikret Öztürk’ün villasını soymuşlardı! Şüpheli satış yakalattı: 24 milyonluk vurgun

ÇALINANLAR LİSTESİ

- Yüksek kıratlı yüzük (18 bin $)

- Yüksek karatlı altın yüzük (16 bin $), Orta büyüklükte altın yüzük (11 bin $), Safir madalyon kolye (9 bin 500 $), Gül ve yaprak desenli yaklaşık 10 cm iriliğinde broş (20 bin $)

- 2 tane Ay-Yıldızlı kolye ve broş (12 bin $)

- 2 takım inci (13 bin $)

- 3 adet inci küpe (3 bin 600 $) Marka kolye (23 bin $) Trabzon bileziği (45 bin $) Elmas gerdanlık ve yüzük seti (200 bin $)

- Ametist saat ve küpe (15 bin $)

- 5 küpe (10 bin $),

- 10.000 $ ve 2.000 Euro nakit para,

- Değerli teşbihler

- Afrika'dan alınma Ametist taşlı set. (25 bin $)