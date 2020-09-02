Bodrum'da dikkat çeken hareketlilik! 2 kamyon eşya 500 valizle geldi

BEBEĞİNİ KUCAĞINDAN DÜŞÜRMEDİ

Kraliyet ailesinden olduğu öğrenilen kişinin Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani'nin kardeşlerinden biri olduğu 5 çocuğu ve eşi ile Bodrum'un mavi sularında tatil yapacağı öğrenildi. Korumalarıyla gümrük sahasına giren Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani'nin kardeşinin aracı kendi kullanması ise dikkatlerden kaçmadı. Kraliyet ailesinin arkasından ise 8 koruma aracı, 9 vip minibüsde yata yanaştı. Yatın diyafonlarından hoş geldin sesleri yükselirken, sirenlerde hiç susmadı. Yata giren Al-Thani kardeşinin ilk işi ise bebeğini sevmek oldu. Uzun süre bebeği ile vakit geçiren Katar Emiri'nin kardeşi daha sonra yatın içerisine girerek televizyon izledi.

