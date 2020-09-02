Antalya'da garip olay! 9 yaşından beri sürekli evden kaçıyor

Antalya'da 9 yaşından bu yana yüzlerce kez sebepsiz yere evden kaçan 17 yaşındaki genç, polis tarafından bulundu. Çocuğuna kavuşmanın mutluluğunu yaşayan anne Saniye Altuntaş, oğlunun bir daha kaçma ihtimaline karşın elektronik kelepçe talebinde bulundu. Altuntaş, "En azından bir daha kaçarsa nerede olduğunu bilip hemen yanına giderim" dedi.

Giriş Tarihi: 02.09.2020 11:42 Güncelleme Tarihi: 02.09.2020 11:45 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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