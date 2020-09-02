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Antalya'da garip olay! 9 yaşından beri sürekli evden kaçıyor

Antalya'da 9 yaşından bu yana yüzlerce kez sebepsiz yere evden kaçan 17 yaşındaki genç, polis tarafından bulundu. Çocuğuna kavuşmanın mutluluğunu yaşayan anne Saniye Altuntaş, oğlunun bir daha kaçma ihtimaline karşın elektronik kelepçe talebinde bulundu. Altuntaş, "En azından bir daha kaçarsa nerede olduğunu bilip hemen yanına giderim" dedi.

Giriş Tarihi: 02.09.2020 11:42 Güncelleme Tarihi: 02.09.2020 11:45
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Antalya'da garip olay! 9 yaşından beri sürekli evden kaçıyor
Antalya'da garip olay! 9 yaşından beri sürekli evden kaçıyor

Muratpaşa ilçesinde yaşayan Serhat, Saniye Altuntaş çiftinin 4 çocuklarından en büyüğü 17 yaşındaki Yakup Altuntaş, 9 yaşından bu yana sebepsiz yere yüzlerce kez evden kaçmaya başladı.

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Antalya'da garip olay! 9 yaşından beri sürekli evden kaçıyor
Antalya'da garip olay! 9 yaşından beri sürekli evden kaçıyor

Aile, herhangi bir kötü alışkanlığı bulunmayan genç Yakup'u, bazen polisin bazen de kendi imkanlarıyla bularak eve getirdi.

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Antalya'da garip olay! 9 yaşından beri sürekli evden kaçıyor
Antalya'da garip olay! 9 yaşından beri sürekli evden kaçıyor

Bu dönem içerisinde çocuklarının kaçma alışkanlığına bir son vermek için doktor doktor gezen aile herhangi bir sonuç alamadı.

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Antalya'da garip olay! 9 yaşından beri sürekli evden kaçıyor
Antalya'da garip olay! 9 yaşından beri sürekli evden kaçıyor

Son olarak bir ay önce babasının arkadaşına verilmek üzere kendisine verilen malzemeleri götüren Altuntaş, ardından yine kayıplara karıştı.

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Antalya'da garip olay! 9 yaşından beri sürekli evden kaçıyor
Antalya'da garip olay! 9 yaşından beri sürekli evden kaçıyor

Bugüne kadar polise birçok kaz kayıp başvurusu yapılan Yakup Altıntaş'ın, ailesi hayatından endişe etmeye başladı.