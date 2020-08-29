Black Panther filminin başrol oyuncusu Chadwick Boseman kimdir? Chadwick Boseman hayatını neden kaybetti?

BLACK PANTER'E OSCAR'DA 3 ÖDÜL

Marvel Sinema Evreni'ne giriş yapan "Black Panther" filmi, Wakanda Kralı babasının ölümünden sonra tahta geçmek ve kral olarak gerçek yerini almak üzere Afrika'daki yuvasına dönen Kara Panter'in hikayesini beyaz perdeye taşımıştı.