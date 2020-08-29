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Black Panther filminin başrol oyuncusu Chadwick Boseman kimdir? Chadwick Boseman hayatını neden kaybetti?

Black Panther filminin başrol oyuncusu Chadwick Boseman kimdir? Chadwick Boseman hayatını neden kaybetti? Hollywood'ın yüksek bütçeli filmlerinden olan Black Panther filminin başrol oyuncusu Chadwick Boseman hayatını kaybetti. Kolon kanseri nedeniyle tedavi gören ünlü oyuncu hayata tutunamadı. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 29.08.2020 06:35 Güncelleme Tarihi: 29.08.2020 06:36
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Black Panther filminin başrol oyuncusu Chadwick Boseman kimdir? Chadwick Boseman hayatını neden kaybetti?
Black Panther filminin başrol oyuncusu Chadwick Boseman kimdir? Chadwick Boseman hayatını neden kaybetti?

Marvel serisinin filmlerinden olan "Black Panther" (Kara Panter) filminde başrolde oynayan ABD'li aktör Chadwick Boseman'ın kolon kanseri nedeniyle 41 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.

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Black Panther filminin başrol oyuncusu Chadwick Boseman kimdir? Chadwick Boseman hayatını neden kaybetti?
Black Panther filminin başrol oyuncusu Chadwick Boseman kimdir? Chadwick Boseman hayatını neden kaybetti?

Sinemalara girdiği 2018 yılında gişe rekorları kıran filmde aldığı Kral T'Challa rolüyle hafızalara kazınan Boseman'a ilk olarak 2016 yılında kanser teşhisi konulduğu ve 4 yıldır tedavi gördüğü belirtildi.

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Black Panther filminin başrol oyuncusu Chadwick Boseman kimdir? Chadwick Boseman hayatını neden kaybetti?
Black Panther filminin başrol oyuncusu Chadwick Boseman kimdir? Chadwick Boseman hayatını neden kaybetti?

Boseman'a ait sosyal medya hesabından ölümüne dair yapılan yazılı açıklamada, "Boseman'ın ölümünü bildiriyor olmaktan büyük acı duymaktayız. Black Panter filmindeki Kral T'Challa'yı canlandırması hayatının onuruydu." ifadelerine yer verildi.

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Black Panther filminin başrol oyuncusu Chadwick Boseman kimdir? Chadwick Boseman hayatını neden kaybetti?
Black Panther filminin başrol oyuncusu Chadwick Boseman kimdir? Chadwick Boseman hayatını neden kaybetti?

Öte yandan Boseman'ın hayatını kaybetmesine ilişkin ABD basınına açıklamada bulunan yapımcı Nicki Fioravante, Los Angeles'te yaşayan Boseman'ın hastalığının bir süredir 4. seviyeye ulaştığını ve son anlarını ailesiyle beraber geçirdiği belirtti.

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Black Panther filminin başrol oyuncusu Chadwick Boseman kimdir? Chadwick Boseman hayatını neden kaybetti?
Black Panther filminin başrol oyuncusu Chadwick Boseman kimdir? Chadwick Boseman hayatını neden kaybetti?

BLACK PANTER'E OSCAR'DA 3 ÖDÜL

Marvel Sinema Evreni'ne giriş yapan "Black Panther" filmi, Wakanda Kralı babasının ölümünden sonra tahta geçmek ve kral olarak gerçek yerini almak üzere Afrika'daki yuvasına dönen Kara Panter'in hikayesini beyaz perdeye taşımıştı.