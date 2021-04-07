Birisi öldüresiye dövdü birisi göbek attı! Müge Anlı görüntülere ulaştı! Cenaze evinde şoke eden anlar

Atv'nib sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündeme gelen Fadime Arslan'ın ölümüne dair ortaya çıkan yeni görüntüler dehşete düşürdü. Manisa Selendi'de yaşayan 88 yaşındaki kadının işkenceye uğradığı anlar gündeme otururken cenazede küçük gelinin çekilen görüntüleri dehşete düşürdü. İşte Müge Anlı'nın ulaştığı o görüntüler ve yaşanan son dakika gelişmeleri...