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07 Nisan 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Birisi öldüresiye dövdü birisi göbek attı! Müge Anlı görüntülere ulaştı! Cenaze evinde şoke eden anlar Birisi öldüresiye dövdü birisi göbek attı! Müge Anlı görüntülere ulaştı! Cenaze evinde şoke eden anlar
Atv'nib sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündeme gelen Fadime Arslan'ın ölümüne dair ortaya çıkan yeni görüntüler dehşete düşürdü. Manisa Selendi'de yaşayan 88 yaşındaki kadının işkenceye uğradığı anlar gündeme otururken cenazede küçük gelinin çekilen görüntüleri dehşete düşürdü. İşte Müge Anlı'nın ulaştığı o görüntüler ve yaşanan son dakika gelişmeleri...
Giriş Tarihi: 07.04.2021 18:22 Güncelleme Tarihi: 07.04.2021 18:27
Müge Anlı'da gündeme gelen Fadime Arslan olayı Türkiye'nin gündemine oturdu. Manisa'nın Selendi ilçesinde yaşayan 88 yaşındaki Fadime Arslan, 11 Mart'ta yaşamını yitirdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Oğlu İdris Arslan ve ailesiyle yaşayan 9 çocuk, 25 torun sahibi Fadime Arslan'ın ölümünün ardından ortaya çıkan görüntüler dehşete düşürdü.
Arslan'ın ölümünün ardından torunun eşi tarafından çeşitli tarihlerde çekildiği belirlenen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde yaşlı kadının, oğlunun eşi tarafından defalarca dövüldüğü görüldü. Fadime Arslan'ı yıkayan kadın da "Vücudundaki morluklardan şüphelendim" dedi.
Fadime Arslan'ın ölümünün şüpheli bulunmasının ardından konuyla ilgili Selendi Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, 3 Nisan'da saat 08.00 sıralarında mezarı açılan Arslan'ın cesedi, incelenmek üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
9 çocuk 25 torun sahibi olan Fadime Arslan'ın ölümünü şüpheli bulan çocukları ve torunları Müge Anlı programına katıldı.