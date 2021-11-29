Bir devrin sonu! Mavi Marmara gemisi icradan satıldı

Geminin Somali'nin Başkenti Mogadişu Limanı'nda bulunduğu belirtilen ilanda, sigorta değerinin ise 2 milyon dolar olduğu belirtilmişti. Geminin seyir, haberleşme ve diğer can emniyet koruma gibi ekipmanlarının faal halde olduğu belirtilen ilanda, geminin deniz haydutları tarafından saldırıya da uğradığı kaydedilmişti.