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Ölüm teğet geçti! Mucize kurtuluş! Fırtına İzmir'i vurdu! Deniz taştı yollar göle döndü

İzmir'de etkili olan sarı fırtına sebebiyle Karşıyaka ilçesinde deniz taştı. Deniz sularından tramvay hattını doldurması nedeniyle seferler iptal edildi. Tüm deniz seferleriyse olumsuz hava koşulları sebebiyle geçici süreyle askıya alındı. Fırtına nedeniyle bir inşaattan düşen gaz beton parçaları, seyir halindeki aracın ve kaldırımdaki vatandaşın üzerine devrildi.

Giriş Tarihi: 29.11.2021 15:36 Güncelleme Tarihi: 29.11.2021 15:37
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Ölüm teğet geçti! Mucize kurtuluş! Fırtına İzmir’i vurdu! Deniz taştı yollar göle döndü

Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü, dün yaptığı uyarıyla İzmir ve çevresi için sarı fırtına uyarısı vermişti. İzmir'de beklenen fırtına sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı.

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Ölüm teğet geçti! Mucize kurtuluş! Fırtına İzmir’i vurdu! Deniz taştı yollar göle döndü
Saatteki hızı 110 kilometreye kadar çıkan rüzgar nedeniyle arabalı vapur seferleri iptal edilmişti.
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Ölüm teğet geçti! Mucize kurtuluş! Fırtına İzmir’i vurdu! Deniz taştı yollar göle döndü
Yoğun rüzgarların etkisini gösterdiği Karşıyaka sahilinde ise deniz taştı.
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Ölüm teğet geçti! Mucize kurtuluş! Fırtına İzmir’i vurdu! Deniz taştı yollar göle döndü
Denizden taşan sular, sahil şeridindeki tramvay hattını da etkiledi. Tram İzmir’den yapılan açıklamada Ataşehir-Yunuslar ve Nikah Sarayı-Alaybey durakları arasında tramvay seferlerinin gerçekleştirilemediği duyuruldu.
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Ölüm teğet geçti! Mucize kurtuluş! Fırtına İzmir’i vurdu! Deniz taştı yollar göle döndü

ÖLÜM TEĞET GEÇTİ: ÜZERLERİNE BETON YAĞDI

Saat 09.15 sıralarında İsmet Kaptan mahallesinde Emre Katre (30) idaresindeki hafif ticari araç sokakta seyir halindeyken, kuvvetli fırtınanın etkisiyle sokakta bulunan ve tadilat halinde olan bir otelden gaz beton parçaları savruldu.