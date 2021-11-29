Ölüm teğet geçti! Mucize kurtuluş! Fırtına İzmir'i vurdu! Deniz taştı yollar göle döndü

İzmir'de etkili olan sarı fırtına sebebiyle Karşıyaka ilçesinde deniz taştı. Deniz sularından tramvay hattını doldurması nedeniyle seferler iptal edildi. Tüm deniz seferleriyse olumsuz hava koşulları sebebiyle geçici süreyle askıya alındı. Fırtına nedeniyle bir inşaattan düşen gaz beton parçaları, seyir halindeki aracın ve kaldırımdaki vatandaşın üzerine devrildi.

Giriş Tarihi: 29.11.2021 15:36 Güncelleme Tarihi: 29.11.2021 15:37 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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