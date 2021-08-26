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Haberler Galeri Zekasına güvenen tıklasın! Bu testi 100 kişiden yalnızca birisi çözebiliyor!

Zekasına güvenen tıklasın! Bu testi 100 kişiden yalnızca birisi çözebiliyor!

Sosyal medyada paylaşılan zeka testleri pek çoğumuzun, en azından bir defa da olsa kendimizi denemek için tecrübe ettiği testler. Ne kadar zekiyim sorusunun cevabını arayanların sıklıkla başvurduğu testlerin bazıları hemen çözülse de bazıları ciddi bir zaman alabiliyor. Bu test diğerlerinden bir hayali farklı. Zira bu testi 100 kişiden yalnızca biri çözebiliyor.

Giriş Tarihi: 26.08.2021 01:21
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Zekasına güvenen tıklasın! Bu testi 100 kişiden yalnızca birisi çözebiliyor!
Zekasına güvenen tıklasın! Bu testi 100 kişiden yalnızca birisi çözebiliyor!

Sosyal medyada yayımlanan bir zeka testi, internet kullanıcıları arasında fenomen oldu. Çocuklar için hazırlanan zeka testi, yetişkinleri sınıfta bıraktı.

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Zekasına güvenen tıklasın! Bu testi 100 kişiden yalnızca birisi çözebiliyor!
Zekasına güvenen tıklasın! Bu testi 100 kişiden yalnızca birisi çözebiliyor!

Playbuzz isimli internet sitesinde paylaşılan bir zeka testi, sosyal medya kullanıcıları arasında kısa sürede fenomen oldu.

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Zekasına güvenen tıklasın! Bu testi 100 kişiden yalnızca birisi çözebiliyor!
Zekasına güvenen tıklasın! Bu testi 100 kişiden yalnızca birisi çözebiliyor!

10-12 yaş arasındaki çocuklar için hazırlanan testi sadece her 10 yetişkinden birinin geçebildiği açıklandı.

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Zekasına güvenen tıklasın! Bu testi 100 kişiden yalnızca birisi çözebiliyor!
Zekasına güvenen tıklasın! Bu testi 100 kişiden yalnızca birisi çözebiliyor!

Geliştirilen test, analitik beceri, temel matematik yeteneği ve dilsel gelişimi ölçümlüyor.

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Zekasına güvenen tıklasın! Bu testi 100 kişiden yalnızca birisi çözebiliyor!
Zekasına güvenen tıklasın! Bu testi 100 kişiden yalnızca birisi çözebiliyor!