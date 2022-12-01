Tozunun kilosu 1500 TL! Ekimi başladı

Kadınlara yeni gelir kapısı olacak olan bu proje hakkında Gerede Orman İşletme Müdürü Vasfi Cem Bulut, "Dikim çalışmalarında civar köylerde bulunan vatandaşların çalışacak bu sayede vatandaşlarımıza maddi bir gelir sağlanacak. Aynı zamanda da arazideki yapılan yatırımları görüp sahiplenmelerini amaçlıyoruz" dedi.

