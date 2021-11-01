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Haberler Galeri BİM'den Kasım ayına özel sürprizler! 2 Kasım 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM'den Kasım ayına özel sürprizler! 2 Kasım 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM 2 Kasım 2021 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM marketlerde bu hafta sürpriz ürünler yer alıyor. Kasım ayına özel birçok ürünün yer aldığı katalogda tekstil ve kişisel bakım ürünleri yer alıyor. Haftanın kampanyalarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler olacak? İşte BİM 2 Kasım 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.11.2021 17:26
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BİM’den Kasım ayına özel sürprizler! 2 Kasım 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM 2 Kasım 2021 aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. BİM marketlerin salı günü kampanyalarını merak eden vatandaşlar güncel katalog hakkında detayları araştırıyor. Tekstil, kişisel bakım, kahve çeşitleri, kurabiye ve bisküvi gibi çeşit çeşit ürünlerin yer aldığı BİM kataloğunu sayfamızda bir araya getirdik. Peki, BİM'de bu hafta neler var? İşte 2 Kasım 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BİM’den Kasım ayına özel sürprizler! 2 Kasım 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Mavi Bulut Desenli Pijama

• Kadın
• S/M/L/XL beden

Bulut Desenli Soket Çorap

• Kadın
• 36-39 numara

  • 3
  • 14
BİM’den Kasım ayına özel sürprizler! 2 Kasım 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Kaş Şekillendirme Seti

Bulut Led Aydınlatma

• 10'lu
• Pil dahildir

Oval Tarak

  • 4
  • 14
BİM’den Kasım ayına özel sürprizler! 2 Kasım 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Desenli Şeffaf Sıcak Su Torbası

• Farklı desen seçenekleri

Uzay Tasarımlı Kapaklı Porselen Kupa

• Kaşık dahildir

Maskara

• False lashes

  • 5
  • 14
BİM’den Kasım ayına özel sürprizler! 2 Kasım 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Likit Mat Ruj

• Kremsi doku

Oje

Lip Balm

Nemlendirici Yüz Kremi

• 30+ / 40+ / 50+