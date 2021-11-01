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BİM'den Kasım ayına özel sürprizler! 2 Kasım 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
BİM 2 Kasım 2021 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM marketlerde bu hafta sürpriz ürünler yer alıyor. Kasım ayına özel birçok ürünün yer aldığı katalogda tekstil ve kişisel bakım ürünleri yer alıyor. Haftanın kampanyalarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler olacak? İşte BİM 2 Kasım 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...