BİM’den Kasım ayına özel sürprizler! 2 Kasım 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM 2 Kasım 2021 aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. BİM marketlerin salı günü kampanyalarını merak eden vatandaşlar güncel katalog hakkında detayları araştırıyor. Tekstil, kişisel bakım, kahve çeşitleri, kurabiye ve bisküvi gibi çeşit çeşit ürünlerin yer aldığı BİM kataloğunu sayfamızda bir araya getirdik. Peki, BİM'de bu hafta neler var? İşte 2 Kasım 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu...