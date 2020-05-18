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BİM'den Galaxy A70 sürprizi! 20 Mayıs 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte güncel kampanyalar
BİM 20 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM marketlerde 20 Mayıs tarihli indirimli ürünler listesi belli oldu. Samsung Galaxy A70 cep telefonundan cam ankastre setine, termostan düdüklü tencereye, çift fonksiyonlu Türk kahvesi makinesinden dekoratif şık cam tabak çeşitlerine birçok ürün bu katalogda yer alıyor. Peki, bu hafta BİM'de hangi ürünler var? BİM marketlerde çarşamba indirimleri neler? İşte BİM 20 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu...
Giriş Tarihi: 18.05.2020 17:22Güncelleme Tarihi: 18.05.2020 17:25