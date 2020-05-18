BİM'den Galaxy A70 sürprizi! 20 Mayıs 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte güncel kampanyalar

BİM'de bu hafta hangi ürünler olacak? 20 Mayıs BİM indirimleri neler? BİM marketlerin çarşamba günü indirimleri belli oldu. Her kategoriden ürünlerin yer aldığı 20 Mayıs indirimlerini sayfamızda derledik. Sizde markete gitmeden önce indirimli ürünleri öğrenmek istiyorsanız, sayfamızı inceleyebilirsiniz. Peki, bu hafta BİM'de hangi ürünler indirimli olacak? İşte BİM 20 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...