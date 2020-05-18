18 Mayıs 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri BİM'den Galaxy A70 sürprizi! 20 Mayıs 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte güncel kampanyalar

BİM'den Galaxy A70 sürprizi! 20 Mayıs 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte güncel kampanyalar

BİM 20 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM marketlerde 20 Mayıs tarihli indirimli ürünler listesi belli oldu. Samsung Galaxy A70 cep telefonundan cam ankastre setine, termostan düdüklü tencereye, çift fonksiyonlu Türk kahvesi makinesinden dekoratif şık cam tabak çeşitlerine birçok ürün bu katalogda yer alıyor. Peki, bu hafta BİM'de hangi ürünler var? BİM marketlerde çarşamba indirimleri neler? İşte BİM 20 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 18.05.2020 17:22 Güncelleme Tarihi: 18.05.2020 17:25
  • 1
  • 19
BİM'den Galaxy A70 sürprizi! 20 Mayıs 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte güncel kampanyalar

BİM'de bu hafta hangi ürünler olacak? 20 Mayıs BİM indirimleri neler? BİM marketlerin çarşamba günü indirimleri belli oldu. Her kategoriden ürünlerin yer aldığı 20 Mayıs indirimlerini sayfamızda derledik. Sizde markete gitmeden önce indirimli ürünleri öğrenmek istiyorsanız, sayfamızı inceleyebilirsiniz. Peki, bu hafta BİM'de hangi ürünler indirimli olacak? İşte BİM 20 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

  • 2
  • 19
BİM'den Galaxy A70 sürprizi! 20 Mayıs 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte güncel kampanyalar

Samsung Galaxy A70 Cep Telefonu

• Ram: 6 GB
• Süper Hızlı Şarj: 25 W
• Dahili Hafıza: 128 GB
• Arttırılabilir Hafıza: 512 GB
• Android 9.0
• Ekran İçi Parmak İzi Okuyucu
• 6.7"1080x2400 FHD Super Amoled ekran
• Video UHD (3840 x 2160) @30fps
• 8 Çekirdekli İşlemci (2.0GHz + 1.7 GHz)
• Üçlü Arka Kamera 32.0 MP (F1.7) + 5.0 MP (F2.2) + 8.0 MP (F2.2) Ön Kamera 32.0 Mp (F2.0)
• Yüz Tanıma
• Pil Gücü 4500 mAh
• 2 Yıl Samsung Türkiye Garantilidir
• 3 renk seçeneği

  • 3
  • 19
BİM'den Galaxy A70 sürprizi! 20 Mayıs 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte güncel kampanyalar

Kumtel
Cam Ankastre Set

• Ücretsiz Kurulum (Geliş gidiş 60 km üstü ücrete tabidir)

  • 4
  • 19
BİM'den Galaxy A70 sürprizi! 20 Mayıs 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte güncel kampanyalar

Relax
Büyük Boy Termos

• 12 saat Sıcak/Soğuk tutma özelliğine sahiptir
• 3,5 L

Tefal
Düdüklü Tencere

• 6 L
• 5 güvenlik sistemi

  • 5
  • 19
BİM'den Galaxy A70 sürprizi! 20 Mayıs 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte güncel kampanyalar

Chef's
Granit Efektli Wok Tava

• Ergonomik ısıya dayanıklı sap
• 28 cm