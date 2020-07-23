BİM'de yarın neler var? Katlanır kamp sandalyesi dikkat çekiyor! İşte BİM 24 Temmuz aktüel ürünler kataloğu

BİM 24 Temmuz aktüel ürünler satışa çıkıyor. Cuma günü kampanyalarını heyecanla bekleyen BİM müşterileri, haftanın indirimlerini araştırmaya başladı. BİM'de bu hafta kamp ürünleri dikkat çekiyor. Katlanır alüminyum kamp sandalyesi, nostaljik ışıldak, kampçı saati, çok fonksiyonlu el aleti gibi birçok ürün bu katalogda yer alıyor. BİM marketlerin cuma kampanyalarına sayfamızdan ulaşabilirsiniz. İşte BİM 24 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 23.07.2020 17:51 Güncelleme Tarihi: 23.07.2020 17:54 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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