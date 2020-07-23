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Haberler Galeri BİM'de yarın neler var? Katlanır kamp sandalyesi dikkat çekiyor! İşte BİM 24 Temmuz aktüel ürünler kataloğu

BİM'de yarın neler var? Katlanır kamp sandalyesi dikkat çekiyor! İşte BİM 24 Temmuz aktüel ürünler kataloğu

BİM 24 Temmuz aktüel ürünler satışa çıkıyor. Cuma günü kampanyalarını heyecanla bekleyen BİM müşterileri, haftanın indirimlerini araştırmaya başladı. BİM'de bu hafta kamp ürünleri dikkat çekiyor. Katlanır alüminyum kamp sandalyesi, nostaljik ışıldak, kampçı saati, çok fonksiyonlu el aleti gibi birçok ürün bu katalogda yer alıyor. BİM marketlerin cuma kampanyalarına sayfamızdan ulaşabilirsiniz. İşte BİM 24 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 23.07.2020 17:51 Güncelleme Tarihi: 23.07.2020 17:54
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BİM'de yarın neler var? Katlanır kamp sandalyesi dikkat çekiyor! İşte BİM 24 Temmuz aktüel ürünler kataloğu

BİM 24 Temmuz aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Haftanın BİM kampanyalarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Çeşit çeşit ürünlerin yer aldığı BİM kataloğunda kampçı malzemeleri dikkat çekiyor. Peki, BİM'de bu hafta neler var? BİM marketlerin cuma kampanyaları neler? İşte BİM 24 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BİM'de yarın neler var? Katlanır kamp sandalyesi dikkat çekiyor! İşte BİM 24 Temmuz aktüel ürünler kataloğu

Cam Set Üstü Ocak

• 8 mm cam
• 4 gözü gazlı
• Otomatik çakmaklı
• Kolay temizlenebilir siyah cam yüzey
• Doğalgaz ayarlı, LPG dönüşümüne uygun
• Doğalgaz ürün kurulumu ücretsiz, LPG'ye dönüşüm ücretlidir.
• Gidiş-Dönüş 60 km'ye kadar ücretsizdir.
• Ankastreye dönüşümü uygun ve ücretlidir.

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BİM'de yarın neler var? Katlanır kamp sandalyesi dikkat çekiyor! İşte BİM 24 Temmuz aktüel ürünler kataloğu

Kumtel
Aspiratör

• Yüksek emiş gücü
• LED aydınlatma

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BİM'de yarın neler var? Katlanır kamp sandalyesi dikkat çekiyor! İşte BİM 24 Temmuz aktüel ürünler kataloğu

Kumtel
Turbo Fırın

• 40 lt iç hacim
• Zaman ayarlı zil uyarısı

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BİM'de yarın neler var? Katlanır kamp sandalyesi dikkat çekiyor! İşte BİM 24 Temmuz aktüel ürünler kataloğu

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