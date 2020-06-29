BİM'de yarın neler olacak? BİM 30 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM 30 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. Her hafta olduğu gibi bu hafta da sürpriz ürünleri müşterilerinin beğenisine sunan BİM marketler, bakım ürünlerini satışa çıkaracak. Çeşit çeşit ürünlerin yer aldığı BİM kataloğuna ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte BİM 30 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu...