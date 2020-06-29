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BİM'de yarın neler olacak? BİM 30 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
BİM 30 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM marketlerde salı günü satışa çıkacak ürünler arasında birbirinden muhteşem ürünler yer alıyor. Tatilcileri yakından ilgilendiren BİM kataloğunda güneş bakım ürünleri ön plana çıkıyor. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler olacak? BİM 30 Haziran kampanyaları neler? İşte BİM 30 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...
Giriş Tarihi: 29.06.2020 17:41 Güncelleme Tarihi: 29.06.2020 17:51
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