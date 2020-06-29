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Haberler Galeri BİM'de yarın neler olacak? BİM 30 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM'de yarın neler olacak? BİM 30 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM 30 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM marketlerde salı günü satışa çıkacak ürünler arasında birbirinden muhteşem ürünler yer alıyor. Tatilcileri yakından ilgilendiren BİM kataloğunda güneş bakım ürünleri ön plana çıkıyor. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler olacak? BİM 30 Haziran kampanyaları neler? İşte BİM 30 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 29.06.2020 17:41 Güncelleme Tarihi: 29.06.2020 17:51
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BİM'de yarın neler olacak? BİM 30 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM 30 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. Her hafta olduğu gibi bu hafta da sürpriz ürünleri müşterilerinin beğenisine sunan BİM marketler, bakım ürünlerini satışa çıkaracak. Çeşit çeşit ürünlerin yer aldığı BİM kataloğuna ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte BİM 30 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu...

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BİM'de yarın neler olacak? BİM 30 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Koruyucu Güneş Spreyi

• 200 ml
• 30 F

  • 3
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BİM'de yarın neler olacak? BİM 30 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Garnier Ambre Solaire
Çocuk Koruyucu Güneş Spreyi

• 200 ml
• 50 F

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BİM'de yarın neler olacak? BİM 30 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Garnier Ambre Solaire
Bronzlaştırıcı Güneş Yağı Garnier

• 200 ml

  • 5
  • 19
BİM'de yarın neler olacak? BİM 30 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Nivea Sun
Güneş Kremi

• 175 ml
• 30 F