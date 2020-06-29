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1 Temmuz'dan itibaren ücretsiz! Plajlar ne zaman serbest olacak? Halk plajları ne zaman açılacak?

Plajlar ne zaman serbest olacak? Halk plajları ne zaman açılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kültür Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bodrum'da uygulanan yüksek plaj fiyatları hakkında konuştu. Bölgede tatil yapmaya gidenlerin durumdan rahatsız olduğunu belirten Bakan Ersoy, "Ücretsiz plajlarımız var. 1 Temmuz'dan itibaren hizmete alıyor." dedi. Kabine toplantısından çıkacak kararlar merakla bekleniyor. Peki, plajlar ne zaman serbest olacak? Halk plajları ne zaman açılacak? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 29.06.2020 18:24 Güncelleme Tarihi: 29.06.2020 18:31
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1 Temmuz'dan itibaren ücretsiz! Plajlar ne zaman serbest olacak? Halk plajları ne zaman açılacak?

"ÜCRETSİZ HALK PLAJI 1 TEMMUZ'DA HİZMETE GİRECEK"

Bodrum'un sadece arkeolojik değerleriyle değil, kültürel faaliyetleriyle de Türkiye'nin önemli bir noktası olduğunu dile getiren Ersoy, şunları kaydetti:

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GALERİ DEVAM EDİYOR
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1 Temmuz'dan itibaren ücretsiz! Plajlar ne zaman serbest olacak? Halk plajları ne zaman açılacak?

"Turizm deyince kültür ve sanatla taçlandırdığınız zaman çok daha değerli, çok daha rakipsiz, çok daha güzel oluyor. Geçen sene biliyorsunuz bu bağlamda sahneyi de yetiştirmiştik ve hizmete almıştık.

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1 Temmuz'dan itibaren ücretsiz! Plajlar ne zaman serbest olacak? Halk plajları ne zaman açılacak?

1300 kişilik sahnemiz. Bu senede 1 Temmuz itibarıyla kültürel faaliyetlere izin verildi. 1 Temmuz itibarıyla sanat sahnemiz hizmete giriyor. Geçen sene hizmete aldığımız, Bodrumlular için bazen sık sık gündem oluyor burada fiyatlamalar, ücretsiz halk plajımız var.

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1 Temmuz'dan itibaren ücretsiz! Plajlar ne zaman serbest olacak? Halk plajları ne zaman açılacak?

Onu da 1 Temmuz itibarıyla hizmete alıyoruz. Bu sezon için tekrar. Halk plajlarını da Türkiye'nin birçok yerine yayıyoruz.

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1 Temmuz'dan itibaren ücretsiz! Plajlar ne zaman serbest olacak? Halk plajları ne zaman açılacak?

Yine temmuz sonuna kadar Antalya, Belek bölgelerinde iki tane daha halk plajını devreye alacağız ve Ege'nin çeşitli bölgelerinde, ilçelerinde her yerinde, halktan çok talep gören Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından işletilen ücretsiz halk plajlarını yaymaya devam edeceğiz.".