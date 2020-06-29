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1 Temmuz'dan itibaren ücretsiz! Plajlar ne zaman serbest olacak? Halk plajları ne zaman açılacak?
Plajlar ne zaman serbest olacak? Halk plajları ne zaman açılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kültür Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bodrum'da uygulanan yüksek plaj fiyatları hakkında konuştu. Bölgede tatil yapmaya gidenlerin durumdan rahatsız olduğunu belirten Bakan Ersoy, "Ücretsiz plajlarımız var. 1 Temmuz'dan itibaren hizmete alıyor." dedi. Kabine toplantısından çıkacak kararlar merakla bekleniyor. Peki, plajlar ne zaman serbest olacak? Halk plajları ne zaman açılacak? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 29.06.2020 18:24 Güncelleme Tarihi: 29.06.2020 18:31
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