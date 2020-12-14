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Haberler Galeri BİM'de salı indirimleri dolu dolu! 15 Aralık 2020 BİM Aktüel ürünler kataloğunda neler var? Temizlik ve bakım...

BİM'de salı indirimleri dolu dolu! 15 Aralık 2020 BİM Aktüel ürünler kataloğunda neler var? Temizlik ve bakım...

15 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM marketlerin heyecanla beklenen salı günü indirimleri belli oldu. Çeşit çeşit ürünlerin yer aldığı BİM kampanyalarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Temizlik ve bakım ürünlerine ağırlık verilen katalogdaki güncel ürünleri sayfamızda derledik. Peki, 15 Aralık BİM'de hangi ürünler var? BİM salı kampanyaları neler? İşte BİM 15 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 14.12.2020 17:24 Güncelleme Tarihi: 14.12.2020 17:27
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BİM'de salı indirimleri dolu dolu! 15 Aralık 2020 BİM Aktüel ürünler kataloğunda neler var? Temizlik ve bakım...

BİM salı indirimleri neler? 15 Aralık 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu. Haftanın kampanyalı ürünlerini merak eden vatandaşlar, internet üzerinden güncel ürünleri araştırıyor. Her hafta satışa çıkan salı indirimlerinin bu haftaki kampanyaları arasında temizlik ve bakım ürünleri yer alıyor. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler olacak? İşte BİM 15 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BİM'de salı indirimleri dolu dolu! 15 Aralık 2020 BİM Aktüel ürünler kataloğunda neler var? Temizlik ve bakım...

Fairy Bulaşık Makinesi Tableti

• 90'lı

  • 3
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BİM'de salı indirimleri dolu dolu! 15 Aralık 2020 BİM Aktüel ürünler kataloğunda neler var? Temizlik ve bakım...

Fairy
Sıvı Bulaşık Deterjanı

• 6x650 ml

  • 4
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BİM'de salı indirimleri dolu dolu! 15 Aralık 2020 BİM Aktüel ürünler kataloğunda neler var? Temizlik ve bakım...

Jenny & Willy
60'lı XLarge Bebek Bezi

• 0,80 TL adet fiyatı

  • 5
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BİM'de salı indirimleri dolu dolu! 15 Aralık 2020 BİM Aktüel ürünler kataloğunda neler var? Temizlik ve bakım...

Jenny & Willy
86'lı Maxi Bebek Bezi

• 0,56 TL adet fiyatı