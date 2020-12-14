BİM salı indirimleri neler? 15 Aralık 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu. Haftanın kampanyalı ürünlerini merak eden vatandaşlar, internet üzerinden güncel ürünleri araştırıyor. Her hafta satışa çıkan salı indirimlerinin bu haftaki kampanyaları arasında temizlik ve bakım ürünleri yer alıyor. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler olacak? İşte BİM 15 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu...