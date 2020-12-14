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BİM'de salı indirimleri dolu dolu! 15 Aralık 2020 BİM Aktüel ürünler kataloğunda neler var? Temizlik ve bakım...
15 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM marketlerin heyecanla beklenen salı günü indirimleri belli oldu. Çeşit çeşit ürünlerin yer aldığı BİM kampanyalarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Temizlik ve bakım ürünlerine ağırlık verilen katalogdaki güncel ürünleri sayfamızda derledik. Peki, 15 Aralık BİM'de hangi ürünler var? BİM salı kampanyaları neler? İşte BİM 15 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...
Giriş Tarihi: 14.12.2020 17:24 Güncelleme Tarihi: 14.12.2020 17:27
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