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15 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Bilim insanları Aztekler’e ait kafatasları karşısında şoke oldu! Kafatası kulesi… Bilim insanları Aztekler’e ait kafatasları karşısında şoke oldu! Kafatası kulesi…
Dünya tarihini incelemeye devam eden bilim insanları, buldukları kafatasları karşısında hayrete düştü. Aztekler'e ait oldukları ortaya çıkan kafataslarından kule yapıldığı da ortaya çıkan gerçekler arasında. Bilim insanlarının çalışmalarıyla aydınlanan gerçekler tarihe ışık tutuyor.
Giriş Tarihi: 15.12.2020 07:45 Güncelleme Tarihi: 15.12.2020 07:47
Meksika'nın başkenti Mexico City'deki yapılan çalışmalarda arkeologlar kafatası kulesinin yeni kısımlarını ortaya çıkarttı. Bilim insanları tarafından yapılan açıklamada, Aztek'e ait kafatası kulesinin Metropolitan Katedrali'nin yanında yer aldığı belirtildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Tarihi aydınlatan çalışmalarda 119 kafatasının daha bulunduğu belirtildi. Bilim insanları, Aztekler'e ait kafataslarını 5 yıl önce başlayan restorasyon çalışmalarıyla bulmuştu.
KAFATASI RAFI BULUNUYORDU
Aztek inancına göre; güneş, savaş ve insan kurban edilen tarı için yapılan tapınaktaki kafatasları raflarda duruyordu. Huey Tzompantli olarak bilien kafatası rafı, Aztek başkenti Tenochtitlan'ın koruyucusu Huitzipolochtli Tapınağı'nın köşesinde duruyordu.
14. yüzyıldan 16. yüzyıla kadar Aztekler, Meksika'nın orta kesimlerine hakim olan Nahuatl dili konuşan halkların bir parçasıydı.
İSPANYOL İŞGALCİLER DEVİRDİ
Aztek İmparatorluğu, Tenochtitlan'ın 1521'de ele geçiren Hernan Cortes öncülüğündeki İspanyol işgalciler tarafından devrildi. Huey Tzompantli'ye benzer bir yapı, kenti giren İspanyol işgalcileri korkutmuştu.