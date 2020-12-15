Bilim insanları Aztekler’e ait kafatasları karşısında şoke oldu! Kafatası kulesi…

KAFATASI RAFI BULUNUYORDU

Aztek inancına göre; güneş, savaş ve insan kurban edilen tarı için yapılan tapınaktaki kafatasları raflarda duruyordu. Huey Tzompantli olarak bilien kafatası rafı, Aztek başkenti Tenochtitlan'ın koruyucusu Huitzipolochtli Tapınağı'nın köşesinde duruyordu.