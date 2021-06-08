BİM'de dev kampanya dönemi başladı! 8 Haziran 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Bu hafta...

BİM 8 Haziran 2021 aktüel ürünler kataloğunda neler var? BİM marketlerin merakla beklenen salı kampanyaları başladı. Bu hafta sürpriz ürünleri müşterilerinin beğenisine sunan BİM marketler, yaz ayına özel tatile çıkacaklara fırsat ürünleri sunuyor. Haftanın salı kampanyalarını sizler için sayfamızda derledik. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli? BİM salı kampanyaları neler? İşte BİM 8 Haziran 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 08.06.2021 10:09 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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