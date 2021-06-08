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Haberler Galeri BİM'de dev kampanya dönemi başladı! 8 Haziran 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Bu hafta...

BİM'de dev kampanya dönemi başladı! 8 Haziran 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Bu hafta...

BİM 8 Haziran 2021 aktüel ürünler kataloğunda neler var? BİM marketlerin merakla beklenen salı kampanyaları başladı. Bu hafta sürpriz ürünleri müşterilerinin beğenisine sunan BİM marketler, yaz ayına özel tatile çıkacaklara fırsat ürünleri sunuyor. Haftanın salı kampanyalarını sizler için sayfamızda derledik. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli? BİM salı kampanyaları neler? İşte BİM 8 Haziran 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 08.06.2021 10:09
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BİM'de dev kampanya dönemi başladı! 8 Haziran 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Bu hafta...

BİM salı indirimleri neler? 8 Haziran 2021 BİM kampanyaları başladı. BİM marketlerin her hafta salı günü satışa çıkardığı kampanyalı ürünler arasında güneş kremi, bronzlaştırıcı yağ gibi çeşit çeşit tatil ürünleri bulunuyor. Tatile çıkacakları yakından ilgilendiren bu ürünler, bugünden itibaren BİM marketlerde satışa çıktı. Peki, BİM salı indirimleri neler? İşte 8 Haziran 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BİM'de dev kampanya dönemi başladı! 8 Haziran 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Bu hafta...

Güneş Koruyucu Çocuk Spreyi

• 200 ml
• 50 Faktör

Güneş Koruyucu Sprey

• 200 ml
• 30 Faktör

  • 3
  • 16
BİM'de dev kampanya dönemi başladı! 8 Haziran 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Bu hafta...

Bronzlaştırıcı Yağ

• 200 ml

Havuç/ Kakao Yağı

• 200 ml

Güneş Koruyucu Yüz Kremi 50 Faktör

• 60 ml

  • 4
  • 16
BİM'de dev kampanya dönemi başladı! 8 Haziran 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Bu hafta...

Güneş Koruyucu Krem

• 50 Faktör
• 150 ml

Güneş Koruyucu Çocuk Kremi

• 50 Faktör
• 150 ml

Tokalon Bronzlaştırıcı Güneş Yağı

• 200 ml

Güneş Jeli

• 30 Faktör
• 175 ml

  • 5
  • 16
BİM'de dev kampanya dönemi başladı! 8 Haziran 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Bu hafta...

Nemlendirici Çocuk Güneş Kremi

• 50 Faktör
• 150 ml

Bronzlaştırıcı Güneş Yağı

• 200 ml

Güneş Kremi

• 50 Faktör
• 50 ml

Güneş Koruyucu Bebek Sütü

• 50 Faktör
• 100 ml