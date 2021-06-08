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Minyatür ev yapımı görenleri hayran bıraktı! Resmen sanat

Sosyal medyada dolaşan minyatür ev yapımı videosu hayran bırakıyor. Bir kişi temel atımından sonuna kadar ince işçilikle sanatını konuşturdu. Evin son halini görenler gözlerine inanamadı.

Giriş Tarihi: 08.06.2021 11:55 Güncelleme Tarihi: 08.06.2021 12:04
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Minyatür ev yapımı görenleri hayran bıraktı! Resmen sanat
Minyatür ev yapımı görenleri hayran bıraktı! Resmen sanat

Minyatür ev yapımı videoları son zamanların en çok izlenen videoları arasında yer almaya başladı. Bir kişi yaptığı ev ile görenleri hayran bıraktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Minyatür ev yapımı görenleri hayran bıraktı! Resmen sanat
Minyatür ev yapımı görenleri hayran bıraktı! Resmen sanat

Temelinden sonuna kadar ince işçilik yapan bu kişi resmen sanatını konuşturdu.

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Minyatür ev yapımı görenleri hayran bıraktı! Resmen sanat
Minyatür ev yapımı görenleri hayran bıraktı! Resmen sanat

İşte minyatür ev yapımından bazı kareler...

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Minyatür ev yapımı görenleri hayran bıraktı! Resmen sanat
Minyatür ev yapımı görenleri hayran bıraktı! Resmen sanat
  • 5
  • 140
Minyatür ev yapımı görenleri hayran bıraktı! Resmen sanat
Minyatür ev yapımı görenleri hayran bıraktı! Resmen sanat