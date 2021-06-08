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Minyatür ev yapımı görenleri hayran bıraktı! Resmen sanat
Sosyal medyada dolaşan minyatür ev yapımı videosu hayran bırakıyor. Bir kişi temel atımından sonuna kadar ince işçilikle sanatını konuşturdu. Evin son halini görenler gözlerine inanamadı.
Giriş Tarihi: 08.06.2021 11:55 Güncelleme Tarihi: 08.06.2021 12:04
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Minyatür ev yapımı görenleri hayran bıraktı! Resmen sanat
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Minyatür ev yapımı görenleri hayran bıraktı! Resmen sanat
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Minyatür ev yapımı görenleri hayran bıraktı! Resmen sanat
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Minyatür ev yapımı görenleri hayran bıraktı! Resmen sanat
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Minyatür ev yapımı görenleri hayran bıraktı! Resmen sanat