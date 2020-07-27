BİM'de bu hafta neler var? 28 Temmuz 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda temizlik ürünleri sürprizi!

BİM'de bu hafta neler var? BİM marketlerin heyecanla beklenen salı indirimleri başlıyor. 28 Temmuz'da satışa çıkacak ürünlerin listesine sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Bu hafta temizlik ürünlerinin yanı sıra tereyağı, paket margarin, buğday unu, yerli pilavlık pirinç ve basmati pirinç de indirimli olarak müşterilerin beğenisine sunulacak. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli olacak? BİM salı kampanyaları neler? İşte BİM 28 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu...