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BİM'de bu hafta neler var? 28 Temmuz 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda temizlik ürünleri sürprizi!
BİM'de yarın neler olacak? 28 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM müşterilerinin merakla beklediği 28 Temmuz indirimleri belli oldu. Temizlik ürünlerinin dikkat çektiği BİM kataloğunu sayfamızda derledik. Sizde markete uğramadan önce indirimli ürünler hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. İşte BİM 28 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...
Giriş Tarihi: 27.07.2020 17:54 Güncelleme Tarihi: 27.07.2020 18:00
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