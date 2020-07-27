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Haberler Galeri BİM'de bu hafta neler var? 28 Temmuz 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda temizlik ürünleri sürprizi!

BİM'de bu hafta neler var? 28 Temmuz 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda temizlik ürünleri sürprizi!

BİM'de yarın neler olacak? 28 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM müşterilerinin merakla beklediği 28 Temmuz indirimleri belli oldu. Temizlik ürünlerinin dikkat çektiği BİM kataloğunu sayfamızda derledik. Sizde markete uğramadan önce indirimli ürünler hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. İşte BİM 28 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 27.07.2020 17:54 Güncelleme Tarihi: 27.07.2020 18:00
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BİM'de bu hafta neler var? 28 Temmuz 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda temizlik ürünleri sürprizi!

BİM'de bu hafta neler var? BİM marketlerin heyecanla beklenen salı indirimleri başlıyor. 28 Temmuz'da satışa çıkacak ürünlerin listesine sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Bu hafta temizlik ürünlerinin yanı sıra tereyağı, paket margarin, buğday unu, yerli pilavlık pirinç ve basmati pirinç de indirimli olarak müşterilerin beğenisine sunulacak. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli olacak? BİM salı kampanyaları neler? İşte BİM 28 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BİM'de bu hafta neler var? 28 Temmuz 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda temizlik ürünleri sürprizi!

Bulaşık Makinesi Tableti

• 64 adet

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  • 19
BİM'de bu hafta neler var? 28 Temmuz 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda temizlik ürünleri sürprizi!

Desto Premium
Sıvı Bulaşık Deterjanı

• 650 ml

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BİM'de bu hafta neler var? 28 Temmuz 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda temizlik ürünleri sürprizi!

Uni Baby
Sıvı Deterjan

• 1500 ml
• Rafadan Tayfa Serisi

  • 5
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BİM'de bu hafta neler var? 28 Temmuz 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda temizlik ürünleri sürprizi!

Uni Baby
Yumuşatıcı

• 1500 ml
• Rafadan Tayfa Serisi