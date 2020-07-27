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Zürafa bile aslanlara yem olmaktan kurtulamadı!
Aslanların zürafa avı sosyal medyayı salladı. Güney Afrika'da bir doğa parkında fotoğrafçı Vincent Grafhort iki aslanın devasa zürafayı avlama anını kare kare fotoğrafladı.
Giriş Tarihi: 27.07.2020 22:37
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Zürafa bile aslanlara yem olmaktan kurtulamadı!
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Zürafa bile aslanlara yem olmaktan kurtulamadı!
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Zürafa bile aslanlara yem olmaktan kurtulamadı!
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Zürafa bile aslanlara yem olmaktan kurtulamadı!
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Zürafa bile aslanlara yem olmaktan kurtulamadı!