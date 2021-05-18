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BİM'de bu hafta neler var? 18 Mayıs 2021 BİM aktüel kataloğu indirimleri dolu dolu! İşte salı kampanyalı ürünler...
BİM salı indirimleri neler? BİM 18 Mayıs aktüel ürünler satışa çıktı. Bu hafta keseli şortlu uyku takımı, kaktüs temalı terlik, 5'li kaktüs nakışlı renkli çorap, babet çorabı, makyaj organizeri, dudak balmı, bardak mum, kaktüs figürlü kırlent, oyuncak peluş yastık, bambu kapaklı cam kupa, takı askılığı, dekoratif obje, neon led ışık, kitap desteği, kaktüslü yüzük standı gibi çeşit çeşit ürünler müşterilerini bekliyor. İşte BİM 18 Mayıs 2021 aktüel ürünler kataloğu...
Giriş Tarihi: 18.05.2021 14:29 Güncelleme Tarihi: 18.05.2021 14:29
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