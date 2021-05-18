BİM'de bu hafta neler var? 18 Mayıs 2021 BİM aktüel kataloğu indirimleri dolu dolu! İşte salı kampanyalı ürünler...

BİM 18 Mayıs 2021 aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. BİM marketlerin salı günü kampanyaları sürprizlerle dolu. BİM marketlerde bu hafta bakım ürünleri ve tekstil ürünleri müşterilerin beğenisine sunuldu. Haftanın kampanyalarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte BİM 18 Mayıs 2021 aktüel ürünler...