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Haberler Galeri BİM'de bu hafta neler var? 18 Mayıs 2021 BİM aktüel kataloğu indirimleri dolu dolu! İşte salı kampanyalı ürünler...

BİM'de bu hafta neler var? 18 Mayıs 2021 BİM aktüel kataloğu indirimleri dolu dolu! İşte salı kampanyalı ürünler...

BİM salı indirimleri neler? BİM 18 Mayıs aktüel ürünler satışa çıktı. Bu hafta keseli şortlu uyku takımı, kaktüs temalı terlik, 5'li kaktüs nakışlı renkli çorap, babet çorabı, makyaj organizeri, dudak balmı, bardak mum, kaktüs figürlü kırlent, oyuncak peluş yastık, bambu kapaklı cam kupa, takı askılığı, dekoratif obje, neon led ışık, kitap desteği, kaktüslü yüzük standı gibi çeşit çeşit ürünler müşterilerini bekliyor. İşte BİM 18 Mayıs 2021 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 18.05.2021 14:29 Güncelleme Tarihi: 18.05.2021 14:29
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BİM'de bu hafta neler var? 18 Mayıs 2021 BİM aktüel kataloğu indirimleri dolu dolu! İşte salı kampanyalı ürünler...

BİM 18 Mayıs 2021 aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. BİM marketlerin salı günü kampanyaları sürprizlerle dolu. BİM marketlerde bu hafta bakım ürünleri ve tekstil ürünleri müşterilerin beğenisine sunuldu. Haftanın kampanyalarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte BİM 18 Mayıs 2021 aktüel ürünler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BİM'de bu hafta neler var? 18 Mayıs 2021 BİM aktüel kataloğu indirimleri dolu dolu! İşte salı kampanyalı ürünler...

Casilli Keseli Şortlu Uyku Takımı

• S-M-L-XL beden

Kaktüs Temalı Terlik

• 36-37-38-39-40 numara

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BİM'de bu hafta neler var? 18 Mayıs 2021 BİM aktüel kataloğu indirimleri dolu dolu! İşte salı kampanyalı ürünler...

5'li Kaktüs Nakışlı Renkli Çorap

• 36-40 numara

Babet Çorabı

• 36-40 numara

Makyaj Organizeri

• 360 derece dönebilen

  • 4
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BİM'de bu hafta neler var? 18 Mayıs 2021 BİM aktüel kataloğu indirimleri dolu dolu! İşte salı kampanyalı ürünler...

Dudak Balmı

Rebul Bardak Mum

Kaktüs Figürlü Kırlent

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BİM'de bu hafta neler var? 18 Mayıs 2021 BİM aktüel kataloğu indirimleri dolu dolu! İşte salı kampanyalı ürünler...

Naturalove Oyuncak Peluş Yastık

Bambu Kapaklı Cam Kupa

Takı Askılığı

Dekoratif Obje