ABD kıyılarına vuran deniz canlısı bilim insanlarını şoke etti! Görüntüleri servis edildi

Dişi olanları 60,96 cm uzunluğa kadar büyürken, erkekler olanları çok daha kısa boyludur. Bu özel balık Newport Plajı'nda keşfedildi ve şu an Kaliforniya Balık ve Yaban Hayatı Teşkilatı'nda. Balığın, bir hayvanat bahçesindeki bir serginin parçası olması bekleniyor.