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ABD kıyılarına vuran deniz canlısı bilim insanlarını şoke etti! Görüntüleri servis edildi

Okyanusların gizemli yaratıkları tek tek ortaya çıkarken, ABD kıyılarına vuran tuhaf deniz canlısı bilim insanlarını bile şoke etti. Gizemli deniz canlısı hakkında yorum yapan bir bilim insanı, "İlk fotoğrafı açtığımda kelimenin tam anlamıyla sandalyemden düştüm" ifadelerine yer verdi.

Giriş Tarihi: 18.05.2021 17:31 Güncelleme Tarihi: 18.05.2021 17:31
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ABD kıyılarına vuran deniz canlısı bilim insanlarını şoke etti! Görüntüleri servis edildi

ABD kıyılarına vuran tuhaf deniz canlıları dünyayı şoka uğrattı. Okyanus derin olduğu kadar gizemlidir de. Ve sularının dibinde bazı tuhaf, bazen korkutucu ve nihayetinde büyüleyici yaratıklar gizlenir.

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ABD kıyılarına vuran deniz canlısı bilim insanlarını şoke etti! Görüntüleri servis edildi

Independent Türkçe'nin haberine göre, birkaç gözalıcı balık ABD sahillerinde kıyıya vurarak yerel halkta merak uyandırdı ve sosyal medyanın yıldızı oldu. İşte bu yıl kıyıya vuran en tuhaf yaratıklardan bazıları.

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ABD kıyılarına vuran deniz canlısı bilim insanlarını şoke etti! Görüntüleri servis edildi

PSİFİK FUTBOL TOPU BALIĞI

Bu nadir balık, 8 Mayıs'ta Kaliforniya sahilinde bulundu ve sosyal medya kullanıcıları, bu türün en çok 2003 tarihli Pixar klasiği Kayıp Balık Nemo'daki rolüyle tanındığına çabucak dikkat çekti. Futbol balığı genellikle denizin binlerce fit altında bulunur.

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ABD kıyılarına vuran deniz canlısı bilim insanlarını şoke etti! Görüntüleri servis edildi

Dişi olanları 60,96 cm uzunluğa kadar büyürken, erkekler olanları çok daha kısa boyludur. Bu özel balık Newport Plajı'nda keşfedildi ve şu an Kaliforniya Balık ve Yaban Hayatı Teşkilatı'nda. Balığın, bir hayvanat bahçesindeki bir serginin parçası olması bekleniyor.

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ABD kıyılarına vuran deniz canlısı bilim insanlarını şoke etti! Görüntüleri servis edildi

GİZEMLİ BALIK

Meksika Körfezi'ndeki Florida'da yer alan Cape Coral bölgesindeki yaban hayatı yetkilileri, ilk olarak düşündükleri türler ihtimal dışı kaldığı için bu balığın kökeni konusunda afalladı.