BİM'de 29 Haziran indirimleri açıklandı! Bu hafta salı aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! İşte haftanın kampanyaları

BİM 29 Haziran 2021 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM marketlerin salı günü indirimleri arasında sürpriz ürünler bulunuyor. Bu hafta makarna çeşitleri, çiçek balı, zeytin, kahvaltılık gevrek, haşlanmış bakliyatlar, haşlanmış bakliyat çeşitleri, gurme noodle 5'li gibi çeşit çeşit ürünler bu katalogda yer alıyor. Haftanın kampanyalarını sizler için sayfamızda derledik. Peki, bu hafta hangi ürünler olacak? İşte BİM 29 Haziran 2021 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 28.06.2021 17:25 Güncelleme Tarihi: 28.06.2021 17:25 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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