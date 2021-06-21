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BİM salı indirimlerinde sürpriz kampanyalar! 22 Haziran 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM 22 Haziran 2021 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM marketlerin salı günü kampanyalarını merak eden vatandaşlar internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Sizler için haftanın kampanyalarını sayfamızda derledik. Bu hafta hangi ürünlerin satışa çıkacağına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 22 Haziran 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte BİM 22 Haziran aktüel kataloğu...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.06.2021 21:49
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BİM salı indirimlerinde sürpriz kampanyalar! 22 Haziran 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Her hafta salı günleri BİM marketlerde indirimli ürünler müşterilerle buluşuyor. 22 Haziran tarihli BİM kataloğunda sürpriz ürünler bulunuyor. Haftanın kampanyalarını sizler için bir araya getirdik. Peki, bu hafta müşterileri neler bekliyor? Salı günü kampanyaları arasında neler var? İşte 22 Haziran 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BİM salı indirimlerinde sürpriz kampanyalar! 22 Haziran 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Bestolio Sızma Zeytinyağı

• 1 L
• Soğuk sıkım
• Cam şişe

Bağcı Siyah Zeytin

• 400 g
• 181-230

  • 3
  • 7
BİM salı indirimlerinde sürpriz kampanyalar! 22 Haziran 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Başyazıcı Fermente Parmak Sucuk

• 300 g

Başyazıcı Dana Antrikot Pastırma

• 100 g
• Çemensiz

Fiskobirlik Kavrulmuş Fındık

• 400 g

  • 4
  • 7
BİM salı indirimlerinde sürpriz kampanyalar! 22 Haziran 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Keyifçe Antep Fıstığı

• 400 g

Gürsoy Fındık Ezmesi

• 320 g

Sezerler Osmancık Pirinç

• 1 kg

  • 5
  • 7
BİM salı indirimlerinde sürpriz kampanyalar! 22 Haziran 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Şavak Gurme Tulum Peyniri

• 300 g
• Tam yağlı

Miskos Çekme Helva

• 240 g

Boğaziçi Pişmaniye

• 250 g

Lokum Aşkı Lokum

• 500 g
• Fındıklı & Antep fıstıklı