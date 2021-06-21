21 Haziran 2021, Pazartesi
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BİM salı indirimlerinde sürpriz kampanyalar! 22 Haziran 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
BİM 22 Haziran 2021 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM marketlerin salı günü kampanyalarını merak eden vatandaşlar internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Sizler için haftanın kampanyalarını sayfamızda derledik. Bu hafta hangi ürünlerin satışa çıkacağına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 22 Haziran 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte BİM 22 Haziran aktüel kataloğu...
Giriş Tarihi: 21.06.2021 21:49
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