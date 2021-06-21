BİM salı indirimlerinde sürpriz kampanyalar! 22 Haziran 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Her hafta salı günleri BİM marketlerde indirimli ürünler müşterilerle buluşuyor. 22 Haziran tarihli BİM kataloğunda sürpriz ürünler bulunuyor. Haftanın kampanyalarını sizler için bir araya getirdik. Peki, bu hafta müşterileri neler bekliyor? Salı günü kampanyaları arasında neler var? İşte 22 Haziran 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...