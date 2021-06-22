Avladığı sazan balığının midesinden bakın ne çıktı! İnanamayacaksınız

Sazan balığı avlayan iki kafadar, balığı pişirmek için ayıklama işlerine girişince bir gariplik fark etti. Balık olması gerekenden çok daha ağırdı. Bunun üzerine büyük bir heyecanla balığın midesini yaran iki kafadar, karşılarında gördüğü manzara karşısında şoke oldu. İşte sazan balığının midesinden çıkanlar...