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Avladığı sazan balığının midesinden bakın ne çıktı! İnanamayacaksınız

Sazan balığı avlayan iki kafadar, balığı pişirmek için ayıklama işlerine girişince bir gariplik fark etti. Balık olması gerekenden çok daha ağırdı. Bunun üzerine büyük bir heyecanla balığın midesini yaran iki kafadar, karşılarında gördüğü manzara karşısında şoke oldu. İşte sazan balığının midesinden çıkanlar...

Giriş Tarihi: 22.06.2021 06:38 Güncelleme Tarihi: 22.06.2021 06:40
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Avladığı sazan balığının midesinden bakın ne çıktı! İnanamayacaksınız

Sazan balığı avlayan iki genç, balıkta bir gariplik sezdi.

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Avladığı sazan balığının midesinden bakın ne çıktı! İnanamayacaksınız

Bunun üzerine büyük bir merakla balığın karnını yaran gençler bakın neyle karşılaştı

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Avladığı sazan balığının midesinden bakın ne çıktı! İnanamayacaksınız

İşte balığın midesinden çıkanlar...

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Avladığı sazan balığının midesinden bakın ne çıktı! İnanamayacaksınız
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Avladığı sazan balığının midesinden bakın ne çıktı! İnanamayacaksınız