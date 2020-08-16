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Haberler Galeri BİM okul eşyaları ne zaman gelecek? BİM kırtasiye malzemeleri, okul çantaları, defter, kalem fiyatları belli oldu

BİM okul eşyaları ne zaman gelecek? BİM kırtasiye malzemeleri, okul çantaları, defter, kalem fiyatları belli oldu

BİM'e okul eşyaları ne zaman gelecek? Her hafta sürpriz ürünleri aktüel ürünler kataloğu ile müşterileriyle buluşturan BİM marketler, yeni eğitim öğretim dönemine özel okul eşyaları ve kırtasiye malzemelerini satışa çıkarıyor. BİM marketlerin yayımladığı 21 Ağustos kataloğunda detaylar paylaşıldı. Çalışma masası, kitaplık, sunum dosyası, beyaz tahta kalemi, evrak dosyası, mantar pano, yapışkanlı not kağıdı seti, simli yapıştırıcı, makas, çizim seti, pergel seti, zımba makinesi, okul çantaları, kalemlik, beslenme kabı gibi onlarca okul eşyaları BİM marketlerde satışa çıkıyor. Peki, BİM okul eşyaları ne zaman gelecek? BİM kırtasiye malzemeleri, okul çantaları, defter, kalem fiyatları ne kadar? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 16.08.2020 17:23 Güncelleme Tarihi: 16.08.2020 17:33
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BİM okul eşyaları ne zaman gelecek? BİM kırtasiye malzemeleri, okul çantaları, defter, kalem fiyatları belli oldu

BİM okul eşyaları ne zaman gelecek? 2020-2021 eğitim öğretim döneminin başlamasına kısa bir süre kala, öğrenciler ve velileri hazırlıklara başladılar. Yeni dönem için okul çantası, defter, kitap, kalem, silgi gibi okul ve kırtasiye malzemeleri alışverişine çıkan vatandaşlar, BİM marketlere her sene gelen kırtasiye malzemelerinin bu sene ne zaman geleceğini araştırıyor. BİM tarafından yayımlanan 21 Ağustos kataloğu ile detaylar belli oldu. Bu sene kırtasiye malzemeleri 21 Ağustos Cuma günü müşteriler ile buluşacak. İşte BİM okul eşyaları ve kırtasiye malzemeleri...

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BİM okul eşyaları ne zaman gelecek? BİM kırtasiye malzemeleri, okul çantaları, defter, kalem fiyatları belli oldu

Bilicra Akıllı Çocuk Saati

• Konum İzleme
• Rehber ve Arama Özelliği
• SMS ve Sesli Mesaj Özelliği
• Mobil Uygulama
• S.O.S. Özelliği
• Sanal Bariyer

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BİM okul eşyaları ne zaman gelecek? BİM kırtasiye malzemeleri, okul çantaları, defter, kalem fiyatları belli oldu

Xerox
Business A4 Fotokopi Kağıdı 80 g

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BİM okul eşyaları ne zaman gelecek? BİM kırtasiye malzemeleri, okul çantaları, defter, kalem fiyatları belli oldu

Studi
Desenli Proje Çantası 40x53 cm

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BİM okul eşyaları ne zaman gelecek? BİM kırtasiye malzemeleri, okul çantaları, defter, kalem fiyatları belli oldu

Studi
12'li Tüp Kuru Boya Kalemi