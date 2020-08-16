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BİM okul eşyaları ne zaman gelecek? BİM kırtasiye malzemeleri, okul çantaları, defter, kalem fiyatları belli oldu
BİM'e okul eşyaları ne zaman gelecek? Her hafta sürpriz ürünleri aktüel ürünler kataloğu ile müşterileriyle buluşturan BİM marketler, yeni eğitim öğretim dönemine özel okul eşyaları ve kırtasiye malzemelerini satışa çıkarıyor. BİM marketlerin yayımladığı 21 Ağustos kataloğunda detaylar paylaşıldı. Çalışma masası, kitaplık, sunum dosyası, beyaz tahta kalemi, evrak dosyası, mantar pano, yapışkanlı not kağıdı seti, simli yapıştırıcı, makas, çizim seti, pergel seti, zımba makinesi, okul çantaları, kalemlik, beslenme kabı gibi onlarca okul eşyaları BİM marketlerde satışa çıkıyor. Peki, BİM okul eşyaları ne zaman gelecek? BİM kırtasiye malzemeleri, okul çantaları, defter, kalem fiyatları ne kadar? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 16.08.2020 17:23 Güncelleme Tarihi: 16.08.2020 17:33
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