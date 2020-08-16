BİM okul eşyaları ne zaman gelecek? 2020-2021 eğitim öğretim döneminin başlamasına kısa bir süre kala, öğrenciler ve velileri hazırlıklara başladılar. Yeni dönem için okul çantası, defter, kitap, kalem, silgi gibi okul ve kırtasiye malzemeleri alışverişine çıkan vatandaşlar, BİM marketlere her sene gelen kırtasiye malzemelerinin bu sene ne zaman geleceğini araştırıyor. BİM tarafından yayımlanan 21 Ağustos kataloğu ile detaylar belli oldu. Bu sene kırtasiye malzemeleri 21 Ağustos Cuma günü müşteriler ile buluşacak. İşte BİM okul eşyaları ve kırtasiye malzemeleri...