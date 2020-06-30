BİM aktüel 30 Haziran 2020 kataloğu! Güneş koruyucu ve temizlik ürünleri dikkat çekiyor! İşte güncel indirimler...

BİM 30 Haziran 2020 aktüel ürünler satışa çıktı. BİM marketlerin salı günü kampanyaları sürprizlerle dolu. Tatilciler için özel olarak hazırlanan katalogda güneş koruyucu ürünler ve temizlik ürünleri dikkat çekiyor. Nemlendirici güneş kremi, bronzlaştırıcı güneş yağı, güneş koruyucu gündüz kremi, güneş koruyucu yüz kremi gibi çeşit çeşit ürünler bu hafta müşterilerin beğenisine sunuldu. Peki, BİM salı indirimleri neler? BİM'de bu hafta hangi ürünler bulunuyor? İşte BİM 30 Haziran aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 30.06.2020 09:30 Güncelleme Tarihi: 30.06.2020 09:34 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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