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Haberler Galeri BİM aktüel 30 Haziran 2020 kataloğu! Güneş koruyucu ve temizlik ürünleri dikkat çekiyor! İşte güncel indirimler...

BİM aktüel 30 Haziran 2020 kataloğu! Güneş koruyucu ve temizlik ürünleri dikkat çekiyor! İşte güncel indirimler...

BİM 30 Haziran 2020 aktüel ürünler satışa çıktı. BİM marketlerin salı günü kampanyaları sürprizlerle dolu. Tatilciler için özel olarak hazırlanan katalogda güneş koruyucu ürünler ve temizlik ürünleri dikkat çekiyor. Nemlendirici güneş kremi, bronzlaştırıcı güneş yağı, güneş koruyucu gündüz kremi, güneş koruyucu yüz kremi gibi çeşit çeşit ürünler bu hafta müşterilerin beğenisine sunuldu. Peki, BİM salı indirimleri neler? BİM'de bu hafta hangi ürünler bulunuyor? İşte BİM 30 Haziran aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 30.06.2020 09:30 Güncelleme Tarihi: 30.06.2020 09:34
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BİM aktüel 30 Haziran 2020 kataloğu! Güneş koruyucu ve temizlik ürünleri dikkat çekiyor! İşte güncel indirimler...

BİM 30 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. BİM marketlerde her hafta satışa çıkan salı indirimlerinin bu haftaki kampanyaları merak ediliyor. Güneş koruyucu ve temizlik ürünlerine yer verilen katalogda çeşit çeşit ürünler bulunuyor. BİM salı kampanyalarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte sizler için derlediğimiz BİM 30 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BİM aktüel 30 Haziran 2020 kataloğu! Güneş koruyucu ve temizlik ürünleri dikkat çekiyor! İşte güncel indirimler...

Koruyucu Güneş Spreyi

• 200 ml
• 30 F

  • 3
  • 20
BİM aktüel 30 Haziran 2020 kataloğu! Güneş koruyucu ve temizlik ürünleri dikkat çekiyor! İşte güncel indirimler...

Garnier Ambre Solaire
Çocuk Koruyucu Güneş Spreyi

• 200 ml
• 50 F

  • 4
  • 20
BİM aktüel 30 Haziran 2020 kataloğu! Güneş koruyucu ve temizlik ürünleri dikkat çekiyor! İşte güncel indirimler...

Garnier Ambre Solaire
Bronzlaştırıcı Güneş Yağı Garnier

• 200 ml

  • 5
  • 20
BİM aktüel 30 Haziran 2020 kataloğu! Güneş koruyucu ve temizlik ürünleri dikkat çekiyor! İşte güncel indirimler...

Nivea Sun
Güneş Kremi

• 175 ml
• 30 F