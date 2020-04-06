BİM 7 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta BİM'e atıştırmalık, temizlik ve bakım ürünleri damga vuracak!

BİM 7 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM marketlerin salı günü indirimleri çeşit çeşit ürünlerden oluşuyor. Temizlik ürünlerinin ağırlık verildiği katalogda, bakım ürünleri ile atıştırmalık ürünler de yer alıyor. Sizde sayfamızdan güncel kataloğu inceleyerek, yeni indirim listesi hakkında detayları öğrenebilirsiniz. Peki, BİM müşterilerinin merakla beklediği salı günü indirimleri nelerden oluşuyor? BİM'de bu hafta hangi ürünler olacak? İşte 7 Nisan 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 06.04.2020 17:35 Güncelleme Tarihi: 06.04.2020 17:40 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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