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Haberler Galeri BİM 7 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta BİM'e atıştırmalık, temizlik ve bakım ürünleri damga vuracak!

BİM 7 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta BİM'e atıştırmalık, temizlik ve bakım ürünleri damga vuracak!

BİM 7 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM marketlerin salı günü indirimleri çeşit çeşit ürünlerden oluşuyor. Temizlik ürünlerinin ağırlık verildiği katalogda, bakım ürünleri ile atıştırmalık ürünler de yer alıyor. Sizde sayfamızdan güncel kataloğu inceleyerek, yeni indirim listesi hakkında detayları öğrenebilirsiniz. Peki, BİM müşterilerinin merakla beklediği salı günü indirimleri nelerden oluşuyor? BİM'de bu hafta hangi ürünler olacak? İşte 7 Nisan 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 06.04.2020 17:35 Güncelleme Tarihi: 06.04.2020 17:40
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BİM 7 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta BİM'e atıştırmalık, temizlik ve bakım ürünleri damga vuracak!

BİM 7 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu geçtiğimiz gün yayımlandı. BİM marketlerin salı günü indirimleri belli oldu. 7 Nisan itibarıyla satışa çıkacak aktüel ürünler listesinde hangi ürünler olacak? BİM müşterilerinin merakla araştırdığı salı kampanyaları temizlik, bakım ve atıştırmalık ürünlerden oluşuyor. Sizler için güncel listeyi sayfamızda derledik. İşte BİM 7 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...

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BİM 7 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta BİM'e atıştırmalık, temizlik ve bakım ürünleri damga vuracak!

Bulaşık Makinesi Tableti

60 adet

35,90 TL

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  • 23
BİM 7 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta BİM'e atıştırmalık, temizlik ve bakım ürünleri damga vuracak!

Pril
Sıvı Bulaşık Deterjanı

• 2.5 kg

  • 4
  • 23
BİM 7 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta BİM'e atıştırmalık, temizlik ve bakım ürünleri damga vuracak!

Domestos
Çamaşır Suyu

• 5 L

Miss
Sıvı Arap Sabunu

• 2750 ml

  • 5
  • 23
BİM 7 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta BİM'e atıştırmalık, temizlik ve bakım ürünleri damga vuracak!

Soda Plus
Çamaşır Sodası

• 500 g