A101 aktüel 9 Nisan kataloğu! BİM’de bu hafta televizyon ve dolap fırsatı! İşte, BİM aktüel ürünler kataloğu!

A101 9 Nisan 2020 Perşembe aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101'de bu hafta neler var? A101'de haftanın ürünleri merakla bekleniyordu. İndirimli ürünleri her hafta müşterilerine sınan A101 marketlerin aktüel ürünleri yakından takip ediliyor. A101 aktüel ürünler bu hafta yine dopdolu. A101 marketlerde bu hafta; Huawei Y9 Prime 2019 cep telefonu, Hı-Level 49" HL49DLK08 Full HD Dual Led televizyon ve birçok ürün dikkat çekiyor. Aynı zamanda züccaciye, gıda, hırdavat, tekstil, temizlik ve bakım ürünleri de A101 aktüel ürünler 9 Nisan kataloğunda yer alıyor. İşte, A101 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...