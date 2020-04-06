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Haberler Galeri A101 aktüel 9 Nisan kataloğu! BİM’de bu hafta televizyon ve dolap fırsatı! İşte, BİM aktüel ürünler kataloğu!

A101 aktüel 9 Nisan kataloğu! BİM’de bu hafta televizyon ve dolap fırsatı! İşte, BİM aktüel ürünler kataloğu!

A101 aktüel ürünler 9 Nisan 2020 kataloğu alışveriş severlerin beğenisine sunuldu. A101'de bu hafta birbirinden hesaplı ürünler raflardaki yerini alacak. A101 aktüel ürünler kataloğunda televizyon, çok amaçlı dolap, kitaplık gibi ürünler indirimlerle yerini aldı. 9 Nisan A101 aktüel ürünler listesine sayfamızdan ulaşabilir ve haftanın en hesaplı ürünlerini bulabilirsiniz. 9 bin marketiyle hizmet veren A101 marketler, indirimli ürünleri her Perşembe günleri müşterilerine sunuyor. İşte, A101 9 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 06.04.2020 18:05 Güncelleme Tarihi: 06.04.2020 18:14
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A101 aktüel 9 Nisan kataloğu! BİM’de bu hafta televizyon ve dolap fırsatı! İşte, BİM aktüel ürünler kataloğu!

A101 9 Nisan 2020 Perşembe aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101'de bu hafta neler var? A101'de haftanın ürünleri merakla bekleniyordu. İndirimli ürünleri her hafta müşterilerine sınan A101 marketlerin aktüel ürünleri yakından takip ediliyor. A101 aktüel ürünler bu hafta yine dopdolu. A101 marketlerde bu hafta; Huawei Y9 Prime 2019 cep telefonu, Hı-Level 49" HL49DLK08 Full HD Dual Led televizyon ve birçok ürün dikkat çekiyor. Aynı zamanda züccaciye, gıda, hırdavat, tekstil, temizlik ve bakım ürünleri de A101 aktüel ürünler 9 Nisan kataloğunda yer alıyor. İşte, A101 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

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A101 aktüel 9 Nisan kataloğu! BİM’de bu hafta televizyon ve dolap fırsatı! İşte, BİM aktüel ürünler kataloğu!

Kredi kartı aracılığı ile 6 taksite kadar sahip olma fırsatu sunulan, dahili uydu alıcılı, 2 yıl garantili, USB üzerinden medya oynatabilme özellikli HI-LEVEL FullHD Dual LED TV 1599 TL. Kablosuz bağlantı sayesinde müzik dinlemenizi sağlayacak, sesli arama özellikli, USB ve hafıza kartı ile çalıştırabileceğiniz Piranha Bluetooth Hoparlör 34,95 TL. Koşu ve spor hareketlerine uygun olarak tasarlanmış, 2 yıl garantili Piranha Bluetooth Spor Kulaklık 39,95 TL.

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A101 aktüel 9 Nisan kataloğu! BİM’de bu hafta televizyon ve dolap fırsatı! İşte, BİM aktüel ürünler kataloğu!

Ultra FullView ekranı ile dikkat çeken, harika fotoğraflar çekmenize yardımcı olacak 3 adet arka kameralı, Kirin 710F sekiz çekirdek işlemcili, Pop-Up kameralı, 128GB dahili hafızalı, 2 yıl garantili Huawei Y9 Prime 2019 Cep Telefonu 1999 TL. Ücretsiz teslimat ve kurulum olanağı ile satışa sunulan, Vestel servis güvencesi altında 2 yıl garantili, 7kg yıkama kapasiteli, 1000 devir, 15 program, ön yıkama, led gösterge, zaman erteleme ve çocuk kilidi gibi özellikleri ile dikkat çeken SEG Çamaşır Makinesi 1149 TL.

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A101 aktüel 9 Nisan kataloğu! BİM’de bu hafta televizyon ve dolap fırsatı! İşte, BİM aktüel ürünler kataloğu!

Vestel servis güvencesi ile 2 yıl garantili olarak ve ücretsiz teslimat kurulum olanağı ile satışa sunulan, 2 adet dondurucu bölmeli, 4 adet dondurucu çekmeceli SEG Derin Dondurucu 1199 TL. Kiwi Elektrikli Süpürge 199 TL. Arzum Seramik Tabanlı Ütü 179 TL. 4-5 fincan kapasiteli Kiwi Elektrikli Cezve 29,95 TL. Sunny Reflex Çelik Kettle 59,95 TL. Arzum Pery Saç Kurutma Makinesi 85 TL. Aprilla Vücut Bakım ve Tıraş Makinesi 69,95 TL. Brillant Çift Kişilik Nevresim Takımı 74,95 TL.

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A101 aktüel 9 Nisan kataloğu! BİM’de bu hafta televizyon ve dolap fırsatı! İşte, BİM aktüel ürünler kataloğu!

Silk&Blue Bay Soket Çorap 7,95 TL. Kapitoneli Piknik Örtüsü 19,95 TL. Kaymaz tabanlı Kadife Halı 49,95 TL. Kaymaz tabanlı Kadife Yolluk 29,95 TL. Özel üretim askı aparatı ile satışa sunulan Askılı Vakum Poşet 9,95 TL. 3 Gözlü Organizer 8,95 TL. Bayan Spor Ayakkabı 34,95 TL. Köstekli Duvar Saati 17,95 TL. 5 Raflı Kitaplık 99,95 TL. 4 Raflı Çok Amaçlı Dolap 179 TL. Porland Tekli Porselen Ürünler 5,95 TL. Lav Kilitli Cam Saklama Kabı 8,50 TL.