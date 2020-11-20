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Haberler Galeri BİM 20 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğu: Blender, Ffrench Press, Buharlı Temizleme Makinesi, Züccaciye çeşitleri...

BİM 20 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğu: Blender, Ffrench Press, Buharlı Temizleme Makinesi, Züccaciye çeşitleri...

20 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? BİM'de cuma indirimleri sürprizlerle dolu. Televizyondan halı çeşitlerine, kışlık giyimden oyuncak çeşitlerine, elektronik ev aletlerinden züccaciye ürünlerine kadar birçok ürünün yer aldığı BİM 20 Kasım kataloğunu sizler için sayfamızda derledik. Birbirinden muhteşem ürünlerin yer aldığı BİM cuma indirimlerine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, BİM'de bu hafta neler var? İşte BİM 20 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 20.11.2020 09:12 Güncelleme Tarihi: 20.11.2020 09:16
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BİM 20 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğu: Blender, Ffrench Press, Buharlı Temizleme Makinesi, Züccaciye çeşitleri...

BİM 20 Kasım 2020 aktüel ürünler satışa çıktı. BİM marketlerin cuma günü kampanyalarını incelediğimizde çeşit çeşit ürünlerle donatıldığını görüyoruz. Sizde markete uğramadan önce indirimli ürünler hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız sayfamızı inceleyebilirsiniz. Peki, BİM cuma indirimleri neler? İşte BİM 20 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BİM 20 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğu: Blender, Ffrench Press, Buharlı Temizleme Makinesi, Züccaciye çeşitleri...

Dijitsu 55 inç UHD Uydu Alıcılı Smart TV

• 3840x2160 çözünürlük
• 1.07 milyar renk derinliği
• Geniş açılı uzaktan kumanda
• CI modül giriş yuvası
• DVB-T, DVB-T2 karasal yayınları alabilme
• DVB-C kablolu yayın yapabilme
• DVB-S/S2 dahili uydu alıcısı
• ARM Cortex-A53/1.5GHz/4 çekirdek
• RAM: 1.5 GB
• ROM: 8 GB
• 8W + 8W ses çıkış gücü
• Wifi: 2T2R • Android 9.0
• 3 HDMI, 2 USB girişi

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BİM 20 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğu: Blender, Ffrench Press, Buharlı Temizleme Makinesi, Züccaciye çeşitleri...

Fakir
Elektrik Süpürgesi Atria

• 1,5 L toz haznesi
• ~5 m güç kablosu

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BİM 20 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğu: Blender, Ffrench Press, Buharlı Temizleme Makinesi, Züccaciye çeşitleri...

Fakir
Buharlı Temizleme Makinesi

• Güçlü buhar püskürtme ile kapsamlı temizlik
• 250 ml kapasiteli su haznesi

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BİM 20 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğu: Blender, Ffrench Press, Buharlı Temizleme Makinesi, Züccaciye çeşitleri...

Kumtel
Çift Taraflı Büyük Isıtıcı

• 3 kademeli güç
• 3 adet quartz tüp