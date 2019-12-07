Bilim insanları uzayda böcek buldu! ABD'li profesör...

Bilim insanlarının uzay çalışmaları tam gaz devam ederken, ABD'li Entamolog William Romoser, Mars'ta böcekler olduğunu söyledi. Yapılan açıklamayla dünyanın dikkatini çeken Romoser, uzaylı bir ırkın keşfedildiğini ifade etti. Bilim insaları tarafından yapılan farklı çalışmalardan birine imza atan Entamolog William Romoser, "Mars'ta yaşam vardı ve olmaya da devam edecek" dedi. İşte bilim insanlarının yaptığı o araştırma sonucu verilen rapor.