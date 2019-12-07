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Bilim insanları uzayda böcek buldu! ABD'li profesör...

Bilim insanlarının uzay çalışmaları tam gaz devam ederken, ABD'li Entamolog William Romoser, Mars'ta böcekler olduğunu söyledi. Yapılan açıklamayla dünyanın dikkatini çeken Romoser, uzaylı bir ırkın keşfedildiğini ifade etti. Bilim insaları tarafından yapılan farklı çalışmalardan birine imza atan Entamolog William Romoser, "Mars'ta yaşam vardı ve olmaya da devam edecek" dedi. İşte bilim insanlarının yaptığı o araştırma sonucu verilen rapor.

Giriş Tarihi: 07.12.2019 17:50 Güncelleme Tarihi: 07.12.2019 17:59
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Bilim insanları uzayda böcek buldu! ABD'li profesör...

Bilim insanlarının uzay hakkında yaptığı açıklamaların arasına bir yenisi daha eklendi. ABD'li William Romoser, Mars hakkında yaptığı açıklamayla gündeme oturdu. ABD'li Entamolog William Romoser, Mars'ta böcekler olduğunu iddia etti.

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Bilim insanları uzayda böcek buldu! ABD'li profesör...

Yapılan açıklamayla dünyanın dikkatini çeken Romoser, uzaylı bir ırkın keşfedildiğini ifade etti.

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Bilim insanları uzayda böcek buldu! ABD'li profesör...

Bilim insaları tarafından yapılan farklı çalışmalardan birine imza atan Entamolog William Romoser, "Mars'ta yaşam vardı ve olmaya da devam edecek" dedi. İşte bilim insanlarının yaptığı o araştırma sonucu verilen rapor.

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Bilim insanları uzayda böcek buldu! ABD'li profesör...

Profesör "Mars'ta yaşam vardı ve olmaya da devam edecek." şeklinde bir açıklama yaptı. Daha sonrasında ise açıklama Ohio Üniversitesi tarafından geri çekildi.

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Bilim insanları uzayda böcek buldu! ABD'li profesör...

Profesör, Mars'taki böceklerle ilgili çevik süzülme ve uçma gibi özellikler bulunduğunu söyledi.