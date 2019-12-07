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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un yemeği soğuk gelince bakın ne yapmış
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un soğuk gelen yemeği yüzünden yaptığı şeyle herkesi şaşırttı. Genç lider Kim Jong-un dünyanın en çok konuşulan liderlerin önde gelenlerinden. ABD ve Çin'e karşı takındığı tavır dünya basının manşetlerini süslüyor. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un birçok özelliği ise hala bilinmiyor. Adeta sır küpü olan Kim Jong-un hakkında ilk kez duyacağınız o gerçekler...
Giriş Tarihi: 07.12.2019 20:44
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