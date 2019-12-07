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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un yemeği soğuk gelince bakın ne yapmış

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un soğuk gelen yemeği yüzünden yaptığı şeyle herkesi şaşırttı. Genç lider Kim Jong-un dünyanın en çok konuşulan liderlerin önde gelenlerinden. ABD ve Çin'e karşı takındığı tavır dünya basının manşetlerini süslüyor. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un birçok özelliği ise hala bilinmiyor. Adeta sır küpü olan Kim Jong-un hakkında ilk kez duyacağınız o gerçekler...

Giriş Tarihi: 07.12.2019 20:44
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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un yemeği soğuk gelince bakın ne yapmış
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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un yemeği soğuk gelince bakın ne yapmış

Kuzey Kore'yi 1948-1994 yılları arasında tam 46 yıl yöneten ülkenin lideri Kim İl-sung, 1994 yılında hayatını kaybedince yerine oğlu Kim Jong-il yönetmeye başlamıştı. İşte Kuzey Kore liderinin pek bilinmeyen ilginç özellikleri…

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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un yemeği soğuk gelince bakın ne yapmış

Kim Jong–İl üç kez evlenmişti. İlk eşi 1971'de bir oğlan doğurmuştu. Ama nedense Moskova'ya sürülerek uzaklaştırıldı.

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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un yemeği soğuk gelince bakın ne yapmış

İkinci eşi şanssız bir kadındı. İki kızı olmuştu, oğlan doğuramayınca, o da gözden düştü. Üçüncü eşi Ko Yung-hui ise Japonya kökenli, Koreli şarkıcı ve dansçı idi ve nihayet iki oğlu ve de bir kızı oldu.

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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un yemeği soğuk gelince bakın ne yapmış

En büyük oğlan öldürüldü

En büyük oğlan olan Kim Jong-nam, 2001'e kadar babanın yerine gelecek en büyük çocuk olarak görülüyordu. Ancak 2001'de bir hata yaptı, sahte pasaportla gittiği Tokyo'daki Disneyland'i ziyaret ederken yakalandı.